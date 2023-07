July 3, 2023 / 03:59 PM IST

Thalapathy 68 | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay) కాంపౌండ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలు అమాంతం ఆకాశాన్నంటుతాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనసవరం లేదు. ఈ స్టార్ హీరో ప్రస్తుతం లియో సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. దళపతి 67గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కాగా ఈ మూవీ సెట్స్‌పై ఉండగానే మరోవైపు దళపతి 68 వార్త కూడా నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే కస్టడీ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలుకరించిన తమిళ దర్శకుడు వెంకట్‌ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్షన్‌లో ఈ సినిమా ఉండబోతుంది.

ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆగస్టు 2023లో షురూ కానుంది. 2024 తమిళ నూతన సంవత్సరాది సందర్భంగా విడుదల చేసేందకు ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఓ వార్త ఇప్పటికే కోలీవుడ్ సర్కిల్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది. అయితే తాజాగా ఈ షెడ్యూల్‌ను మార్చినట్టు నటుడు అరుణ్ విజయ్‌ ట్వీట్ చేశాడు. లేటెస్ట్ అప్‌డేట్ ప్రకారం అక్టోబర్ 2023లో దళపతి 68 చిత్రీకరణ మొదలు కానుండగా.. 2024 దీపావళి కానుకగా రాబోతుందని తెలియజేశాడు. వెంకట్‌ ప్రభు-విజయ్‌ కాంబోలో వస్తున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ పక్కా పొలిటికల్ జోనర్‌లో ఉండబోతుందని కూడా ప్రకటించేశాడు. ఇప్పుడీ అప్‌డేట్ విజయ్‌ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో రానున్న దళపతి 68లో సీనియర్ హీరోయిన్ జ్యోతిక (Jyothika) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించనుందని వార్తలు వస్తుండగా.. దీనిపై వెంకట్‌ ప్రభు టీం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. విజయ్‌-జ్యోతిక 2000వ సంవత్సరంలో రొమాంటిక్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఖుషిలో నటించారు. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు ఈ ఇద్దరూ సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై మెరువబోతుంది నిజమే అనే దానిపై రాబోయే రోజుల్లో క్లారిఈ రానుంది. ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య (SJ Suryah) విలన్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

#Thalapathy68 –

Earlier Planned Things – “Shoot Supposed to Start on August 2023 & Release Planned on Tamil New Year 2024”

Recent Planned Things – “Shooting Get Starts in October 2023 & Release Planned on Diwali 2024 🔥

A Venkat Prabhu Political Ride 🥁@actorvijay @vp_offl… pic.twitter.com/7C0vUkFP9g

— Arun Vijay (@AVinthehousee) July 3, 2023