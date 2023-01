January 4, 2023 / 05:48 PM IST

విజయ్‌ (Vijay) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం వారసుడు. వంశీ పైడిపల్లి (Vamshi Paidipally) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ తమిళంలో వారిసు టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతోంది. ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం మేకర్స్ వారిసు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగే ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వారిసు ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో అర్థమవుతుంది.

వారసుడు తెలుగు వెర్షన్‌ ట్రైలర్ రావాల్సి ఉంది. వారసుడు మూవీలో కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, ప్రభు, శ్రీకాంత్‌, యోగిబాబు, శరత్‌ కుమార్‌, జయసుధ, ఖుష్బూ సుందర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌, పీవీపీ బ్యానర్లపై దిల్‌ రాజు, శిరీష్‌ సంయుక్తంగా వారసుడు చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

వంశీ పైడిపల్లి, హరి, అహిషోర్‌ ఈ చిత్రానికి సాల్మన్‌ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తున్నారు. వారసుడు సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న విడుదల కానుంది.

