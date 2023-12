VJS51 | విజయ్ సేతుపతి VJS51 షూటింగ్‌ పూర్తి.. ఫొటోలు వైరల్

December 1, 2023 / 07:03 PM IST

VJS51 | ఈ ఏడాది జవాన్‌ సినిమాలో విలన్‌గా కనిపించి.. సూపర్ హిట్టందుకున్నాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతి (Vijay Sethupathi). తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం, తెలుగు భాషల్లో హీరోగా, విలన్‌గా డిఫరెంట్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రల్లో నటిస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాడు. విజయ్‌ సేతుపతి నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి విజయ్‌ సేతుపతి 51 (VJS51).

ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. VJS51 షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది. మలేషియాలో మూవీ షూటింగ్‌ పూర్తయిందని తెలియజేస్తూ.. మలేషియాలోని బటు కేవ్స్ మురుగన్ టెంపుల్ ఉత్తేజకరమైన సాహస యాత్ర ముగిసింది..యాక్షన్ విజువల్‌ ఫీస్ట్‌ కోసం సిద్ధంగా ఉండండి.. టైటిల్ & ఫస్ట్ లుక్ త్వరలో.. అంటూ ఫొటోలను షేర్ చేసింది హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్‌. మలేషియాలో గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం అక్కడే పూర్తవడం విశేషం.

అరుముగ కుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ 7Cs Entertaintment బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతోంది. ఈ మూవీకి జస్టిన్‌ ప్రభాకరన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌ 5గా వస్తోన్న ఈ మూవీలో రుక్మిణి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా..యోగిబాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.

మరోవైపు విజయ్‌ సేతుపతి 50వ ప్రాజెక్ట్‌కు మహారాజా టైటిల్‌ను ఫిక్స్‌ చేయగా..ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ప్యాషన్‌ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఏ జోనర్‌లో ఉండబోతుందనేది ఫస్ట్‌ లుక్‌తో క్లారిటీ వస్తుందేమో చూడాలి మరి.

