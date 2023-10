Leo | విజయ్ లియో తెలుగు వెర్షన్‌ రిలీజ్‌కు లైన్‌క్లియర్‌.. క్రాకర్స్ రెడీగా ఉన్నాయా..?

Leo | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) నటిస్తోన్న యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ లియో (Leo.. Bloody Sweet). అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. అయితే లియో తెలుగు వెర్షన్‌పై హైదరాబాద్‌ సివిల్‌ కోర్టు స్టే విధించినట్టు వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

Leo | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) నటిస్తోన్న యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ లియో (Leo.. Bloody Sweet). లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. లియోను అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే. అయితే తెలుగులో లియో అనే టైటిల్‌ను ఉపయోగించడంపై పిటిషన్ దాఖవడంతో.. తెలుగు వెర్షన్‌పై హైదరాబాద్‌ సివిల్‌ కోర్టు స్టే విధించినట్టు వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

లియో సినిమాను 20వ డేట్‌ వరకు రిలీజ్‌ చేయకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే ఈ చిక్కులను సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ అధిగమించేసింది. క్రాకర్స్ , డ్రమ్స్ తీయండి.. ఇది పెద్ద వేడుక చేసుకునే సమయం..లియో తెలుగు విడుదల విషయంలో ఏర్పడ్డ సమస్యలన్నీ పరిష్కరించబడ్డాయి. లియో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అక్టోబర్ 19న గ్రాండ్ గా రిలీజ్‌ అవుతోంది. వేడుకలను థియేటర్లలో ఘనంగా ప్రారంభిద్దాం.. అంటూ ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌.

లియో నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన నా రెడీ, Badaas, ప్రేమ ఓ ఆయుధం సాంగ్స్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. లియో చిత్రంలో ప్రియా ఆనంద్‌, మలయాళ నటి శాంతి మాయాదేవి, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. లియోలో యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్ హెరాల్డ్‌ దాస్‌గా నటిస్తుండగా.. సంజయ్‌ దత్‌ ఆంటోనీ దాస్‌గా కనిపించబోతున్నాడు. ఆంటోనీ దాస్‌, హెరాల్డ్‌ దాస్‌ గ్లింప్స్ వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ చేస్తున్నాయి. లియో నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియోపై నిర్మిస్తున్నారు.

Take out the crackers and drums … it’s big celebration time! 🔥💥#LEO Telugu release problems are all sorted. Movie to have grand release on 19th October in both Telugu states without any issues. Let’s start the celebrations in Theatres in a grand manner! pic.twitter.com/1puUJAA0Gq

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) October 18, 2023

