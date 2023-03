March 23, 2023 / 08:10 PM IST

Leo | మూవీ లవర్స్‌ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి లియో (Leo.. Bloody Sweet). కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay), లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్‌ ప్రోమో వీడియో గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. లియో అప్‌డేట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న విజయ్‌ అభిమానుల కోసం ఓ క్రేజ్‌ న్యూస్‌ బయటకు వచ్చింది. లియో కశ్మీర్‌ షెడ్యూల్‌ షూటింగ్ పూర్తయింది.

విజయ్‌ షూటింగ్ లొకేషన్‌లో పరుగులు పెడుతూ.. ఆర్మీ జవాన్లతో మాట్లాడుతున్న విజువల్స్‌ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. దళపతి 67 గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో త్రిష ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. లియో చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్‌దత్‌, యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్, ప్రియా ఆనంద్‌, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి టాలెంటెడ్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. లియో చిత్రానికి లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌తోపాటు రత్నకుమార్‌, ధీరజ్‌ వైడీ డైలాగ్స్‌ అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విజయ్‌-లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ కాంబోలో వచ్చిన మాస్టర్ మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. లియో ఈ సినిమా తర్వాత లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌-విజయ్‌ కాంబినేషన్‌లో రెండో సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

