Kushi | విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda), సమంత (Samantha) క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖుషి (Kushi). శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఖుషి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో సెస్టెంబర్ 1న గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఖుషి.. అంచనాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ హిట్‌ టాక్‌తో నిర్మాతలకు కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.

తమిళనాడులో 2023లో అత్యధిక గ్రాస్ సాధించిన టాలీవుడ్ సినిమాగా నిలిచింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఖుషి తమిళనాడులో రూ.7 కోట్లు రాబట్టింది. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు అరుదైన మార్క్‌ చేరుకున్న సినిమాగా రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. తమిళనాడులో అర్జున్ రెడ్డి, గీత గోవిందం తర్వాత విజయ్‌ దేవరకొండ కెరీర్‌లో మంచి వసూళ్లు రాబడుతున్న సినిమాగా మారింది ఖుషి. హేశమ్ అబ్ధులు వహబ్‌ అందించిన పాటలు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్‌ ఆల్బమ్‌గా నిలుస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

ఖుషి సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌లో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ టీం ఫుల్‌ బిజీగా ఉంది ఖుషి. ఇటీవలే వైజాగ్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విజయోత్సవ కార్యక్రమంలో విజయ్‌ దేవరకొండ కేక్‌ కట్‌ చేసి.. టీంతో కలిసి సక్సెస్‌ సెలబ్రేషన్స్‌లో పాల్గొన్నాడు. గీత గోవిందం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్‌ తర్వాత మళ్లీ ఆ రేంజ్‌ సక్సెస్ అందుకోవడంతో ఫుల్‌ ఖుషీగా ఉన్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో స‌చిన్ ఖ‌డేక‌ర్‌, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, ల‌క్ష్మి, అలీ, రోహిణి, వెన్నెల కిశోర్‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ జ‌య‌రాం, శ‌ర‌ణ్య ప్రదీప్‌ కీల‌క పాత్రలు పోషించారు.

తమిళనాడులో ఖుషి రికార్డు..

குஷி at the box office ❤️#BlockbusterKushi is the highest grossing movie from TFI in Tamil Nadu this year with 7 CRORES and going super strong ❤‍🔥

