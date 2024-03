Family Star | విజయ్‌ దేవరకొండ ఫ్యామిలీ స్టార్ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్..!

Family Star | టాలీవుడ్‌ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఫ్యామిలీ స్టార్‌ (Family Star). ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట వైరల్ అవుతుండగా.. టైటిల్‌ లుక్‌, గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేస్తున్నాయి.

March 3, 2024 / 11:47 AM IST

VD13 ప్రాజెక్టుగా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ (Mrunal Thakur) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. తెలుగు, తమిళ హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

కాగా విజయ్‌ దేవరకొండ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యామిలీ స్టార్ టీజర్‌ అప్‌డేట్ రానే వచ్చింది. ఈ మూవీ టీజర్‌ను మార్చి 4 సాయంత్రం 6:30 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటిస్తూ కొత్త లుక్‌ లాంఛ్ చేశారు. టీషర్ట్‌లో లుంగీని పట్టుకుని ఉన్న బ్యాక్‌ లుక్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

లైన్‌లో నిలబడి ఉల్లిపాయలు తేవడం.. టైంకు లేచి పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్ పంపించడమనుకున్నావా.. సెటిల్‌మెంట్ అంటే..? అంటే అని అజయ్‌ ఘోష్‌ అంటుంటే.. భలే మాట్లాడతారన్నా మీరంతా.. ఏ ఉల్లిపాయలు లైన్‌లో నిలబడి కొంటే వాడు మనిషి కాదా..పిల్లలను రెడీ చేస్తే వాడు మగాడు కాదా.. ఐరనే వంచాలా ఏంటీ.. కొబ్బరికాయ తేవడం మర్చిపోయా.. తలకాయ కొట్టేశా అని విజయ్ దేవరకొండ గ్లింప్స్ వీడియోలో క్లాస్‌ లుక్‌లో చెబుతున్న మాస్‌ డైలాగ్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి.

కాగా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కు కనెక్ట్ అయ్యే సినిమాలు చేసే పరశురాం ఈ సారి ఎలాంటి టీజర్‌ను కట్‌ చేశాడని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌. విజయ్‌ దేవరకొండ మరోవైపు జెర్సీ ఫేం గౌతమ్‌ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో VD12లో కూడా నటిస్తున్నాడు. కాప్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌-శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ మూవీలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండగా.. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

