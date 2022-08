August 19, 2022 / 07:24 AM IST

Liger Movie Pre-Release Event | రౌడీ స్టార్ విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ నుండి సినిమా వ‌చ్చి రెండేళ్ళు దాటింది. ‘వ‌ర‌ల్డ్ ఫేమ‌స్ ల‌వ‌ర్’ త‌ర్వాత ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈయ‌న నుండి మ‌రో సినిమా రాలేదు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన ‘లైగ‌ర్‌’ కోసం అభిమానులు ఎంత గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. పూరి జ‌గ‌న్నాధ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలున్నాయి. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్లు, ట్రైల‌ర్ సినిమాపై విప‌రీత‌మైన అంచ‌నాలు క్రియేట్ చేశాయి. బాక్సింగ్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 25న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస ప్ర‌మోష‌న్‌ల‌తో ఇండియా మొత్తం చుట్టుస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నార్త్‌లో ఈ సినిమా చేస్తున్న ప్ర‌మోష‌న్‌లు అంతా ఇంతా కాదు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రంపై విప‌రీత‌మైన బ‌జ్ ఏర్పడింది.

తాజాగా మేక‌ర్స్ లైగ‌ర్‌ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. గుంటూరులోని చ‌ల‌ప‌తి ఇన్స్‌టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాల‌జీ గ్రౌండ్స్‌లో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక‌ను మేక‌ర్స్ నిర్వ‌హించ‌నున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని క‌ర‌ణ్‌జోహ‌ర్‌, ఛార్మీతో క‌లిసి పూరి స్వీయ నిర్మాణంలో ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించాడు. ముంబైలోని ఓ చాయ్‌ వాలా ప్ర‌పంచం గుర్తించే బాక్సర్‌గా ఎలా ఎదిగాడు అనే కాన్సెప్ట్‌తో ఈ చిత్రం తెర‌కెక్కింది. విజ‌య్‌కు జోడీగా అన‌న్య‌పాండే హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. ప్ర‌ముఖ బాక్స‌ర్ మైక్ టైస‌న్ కీల‌కపాత్ర‌లో న‌టించాడు. ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు హిందీ, త‌మిళం, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

Join the Grand Pre Release Event of #Liger on 20th AUG from 5PM🤩

📍Chalapathi Institute of Technology Grounds, Mothadaka, Guntur@TheDeverakonda @ananyapandayy @karanjohar #PuriJagannadh @apoorvamehta18 @DharmaMovies @PuriConnects @shreyasgroup pic.twitter.com/L3rKxpS0hc

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) August 18, 2022