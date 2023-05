Vijay Devarakonda | ఘనంగా పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న VD12.. ఫోటోలు వైరల్‌

May 3, 2023 / 01:06 PM IST

VD12 Movie | ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ లేకుండా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి పది మందికి ఇన్పిరేషన్‌ అవడం అంటే మాములు విషయం కాదు. అలా టాలీవుడ్‌లో చిరు, రవన్న, నాని వంటి పలువురు మాత్రమే ఆ ఘనత సాధించారు. ఇక వీళ్ల తర్వాత విజయ్‌ దేవరకొండ కూడా దాదాపు ఆ స్థాయి అందుకున్న వాడే. మినిమం బ్యాలెన్స్‌ లేవని అకౌంట్‌ డీ-యాక్టివేట్‌ అయిన స్థాయి నుంచి కోట్లల్లో సంపాదిస్తున్న స్థాయికి ఎదిగి ఎందరికో ఇన్పిరేషన్‌ అయ్యాడంటే మాములు విషయం కాదు. ఏదో అర్జున్‌ రెడ్డి వల్ల ఈ స్థాయికి వచ్చాడంటే అది పోరపాటే. అలాంటి అర్జున్ రెడ్డి సినిమాలతో ఓవర్‌ నైట్‌ స్టార్‌లయ్యి.. తర్వాత మరుగున పడిపోయిన హీరోలెందరో టాలీవుడ్‌లో ఉన్నారు.

ప్రతీ సినిమాకు తనను తాను మెరగుపరుచుకుంటూ బెస్ట్‌ అవుట్‌ పుట్‌ ఇస్తూనే వస్తున్నాడు. అయితే గత కొంత కాలంగా విజయ్‌కు అస్సలు కలిసి రావడం లేదు. ఎంతో కష్టపడి చేసిన సినిమాలు సైతం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర బోల్తా కొడుతున్నాయి. గతేడాది భారీ అంచనాల నడుమ రిలీజైన లైగర్‌ విజయ్‌ను కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టింది. ఈ సినిమా పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో హిట్టు కొట్టాలనుకున్న విజయ్‌ కల.. కలగానే మిగిలిపోయింది. ప్రస్తుతం ఆయన శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో ఖుషీ సినిమా చేస్తున్నాడు. సమంత హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా విజయ్‌ తదుపరి సినిమాకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరిగాయి.

జెర్సీ ఫేమ్‌ గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. తాజాగా ఈ సినిమా లాంఛింగ్‌ ఈవెంట్‌ హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఈ సినిమాలో విజయ్‌ గూఢాచారిగా కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. నాలుగు నెలల క్రితం మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేసిన పోస్టర్‌ సినిమాపై ఎక్కడలేని హైప్‌ తీసుకొచ్చింది. పోలీస్‌ డ్రెస్‌లో మొహానికి ముసుగు ధరించిన పోస్టర్‌ అప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. అంతేకాకుండా నేను ఎవరికి ద్రోహం చేశానో చెప్పడానికి నేను ఎక్కడున్నానో కూడా నాకు తెలియదు అంటూ పోస్టర్‌పై ఓ క్యాప్షన్‌ను ఇచ్చి ప్రేక్షకుల్లో తిరుగులేని క్యూరియాసిటీ క్రియేట్‌ చేశారు.

యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యలో తెరకెక్కబోతున్న ఈ సినిమాను సితార ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌, శ్రీకర స్డూడియోస్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్‌ మీదకు వెళ్లనుంది. ఇక ఈ సినిమాను కూడా పాన్‌ ఇండియా రేంజ్‌లో తెరకెక్కించాలని మేకర్స్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది.

#VD12 pooja happened today. Directed by Jersey fame Gowtham Tinnamuri, this action thriller will have Rockstar Anirudh scoring music.

Vijay Deverakonda – Sree Leela – Sithara Entertainments. pic.twitter.com/PYoyatm6GI

— LetsCinema (@letscinema) May 3, 2023