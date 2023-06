Vijay Antony | విజయ్‌ ఆంటోని కొత్త సినిమాకు మోక్షం

June 28, 2023 / 05:44 PM IST

Hatya Movie | బిచ్చగాడు సిరీస్‌తో విజయ్‌కు తెలుగులో ఓ రేంజ్‌లో మార్కెట్‌ ఏర్పడింది. మొన్న రిలీజైన బిచ్చగాడు సీక్వెల్ డిజాస్టర్‌ టాక్‌తోనే డిస్ట్రిబ్యూటర్‌లకు సుమారు ఐదు కోట్ల లాభాలు తెచ్చిపెట్టాయంటే మాములు విషయం కాదు. లేటెస్ట్‌గా ఓటీటీలో రిలీజైన అక్కడ కూడా తిరుగలేని రెస్పాన్స్‌ తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం విజయ్‌ నటించిన హత్య సినిమాన కూడా తెలుగులో భారీ స్థాయిలోనే రిలీజ్‌ చేయాలని ప్లాన్‌ చేస్తున్నాడట. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌, ట్రయిలర్ సైతం ఈ సినిమాపై మంచి బజ్‌నే క్రియేట్‌ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు.

ఈ సినిమాను జూలై 21న ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చిత్రబృందం తాజాగా ప్రకటించింది. ఈ సినిమాలో విజయ్‌ డిటెక్టీవ్‌గా కనిపించనున్నాడు. క్రైమ్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ సినిమాలో విజ‌య్‌కు జోడీగా నందితా శ్వేత, నంబెస్సాన్ ర‌మ్య‌, మ‌హిమా నంబియార్‌లు న‌టిస్తున్నారు. ఇన్ఫినిటి ఫిలింస్ వెంచ‌ర్స్ నిర్మిస్తున్న లీలా అనే కీలక పాత్రలో ఖిలాడీ, హిట్‌ సినిమాల బ్యూటీ మీనాక్షీ చౌద‌రి న‌టించింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్యాచ్‌ వర్క్‌ను పూర్తి చేసుకుంటంది. త్వరలోనే ప్రమోషన్లు కూడా స్టార్ట్‌ చేయనుంది. నిజానికి ఈ సినిమా బిచ్చగాడు కంటే ముందే విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ పలు కారణాల వల్ల పోస్ట్‌ పోన్‌ అవుతూ వచ్చింది.

After the Blockbuster #Bichagadu2 , #vijayantony ‘s next, a Crime Thriller #HATYA releases on 21st July! Also stars #Ritika #Meenakshii pic.twitter.com/lRIpIwWiWH

