September 29, 2023 / 03:47 PM IST

Vijay Antony | నటుడిగా, సంగీత దర్శకుడిగా, దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా, డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా మల్టీటాలెంటెడ్‌ స్కిల్స్‌ ఉన్న యాక్టర్‌ విజయ్‌ ఆంటోని (Vijay Antony). బిచ్చగాడు (Bichagadu) సినిమాతో సూపర్ ఫేం సంపాదించాడు. ఇటీవలే ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ పెద్ద కూతురు మీరా ఆంటోని (Meera Antony) ఆకస్మిక మరణం యావత్‌ సినీ ప్రపంచాన్ని తీవ్రదిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఓ వైపు కూతురు పోయిందన్న తీవ్ర శోకాన్ని దిగమింగుతూనే.. మరోవైపు ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీ అయిపోయాడు విజయ్‌ ఆంటోనీ.

సీఎస్‌ అముధన్‌ డైరెక్షన్‌లో విజయ్‌ ఆంటోనీ నటిస్తోన్న చిత్రం Raththam. ఈ మూవీ అక్టోబర్‌ 6న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో పాల్గొన్నాడు విజయ్‌ ఆంటోనీ. ఈ లీడింగ్ యాక్టర్‌ తన చిన్న కూతురు లారా ఆంటోనీతో కలిసి ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యాడు. ప్రెస్ మీట్‌ ఈవెంట్‌లో విజయ్‌, లారా ఫొటోలు, వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న విజయ్‌ ఆంటోనీ కూతురు మీరా ఇటీవలే చెన్నైలోని (Chennai) డీడీకే రోడ్‌లోని తమ నివాసంలో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో సీనియర్‌ ఇంటర్‌ చదువుతున్న 16 ఏండ్ల మీరా చదువుల్లో ఒత్తిడి నేపథ్యంలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. కూతురు ఆకస్మిక మరణంతో విజయ్ ఆంటోనీ కుటుంబం తీవ్ర దు:ఖంలో మునిగిపోయింది.

ఏడేండ్ల వయస్సులోనే తండ్రిని కోల్పోయి.. విజయ్‌ ఆంటోనీ ఏడేండ్ల వయస్సులోనే తన తండ్రిని కోల్పోయాడు. అయితే తండ్రి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అందరినీ తీవ్రంగా కలచివేచే విషయం.

Raththam ప్రమోషన్స్..

True example of professionalism, care for his Producers & Audience by @vijayantony sir – supporting our film #Raththam by being a part of promotional interviews with @csamudhan @ @Mahima_Nambiar today to various channels. A great inspiration & benchmark for the industry, by the… pic.twitter.com/Fgaxns2Ib5

— G Dhananjeyan (@Dhananjayang) September 28, 2023