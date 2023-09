September 14, 2023 / 03:48 PM IST

Bichagadu | కొన్ని సినిమాలు సైలెంట్‌గా వచ్చి బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సంచలన విజయాలు సాధిస్తుంటాయి. అలాంటి సినిమాల్లో ‘బిచ్చగాడు’ (Bichagadu) ఒకటి. ఎలాంటి అంచనాల్లేకుండా లేకుండా తెలుగులో రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కోట్లు కొల్లగొట్టింది టాలీవుడ్‌లో తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించింది. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్‌ ఆంటోని (Vijay Antony) హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాకు శశి (Sashi) దర్శకత్వం వహించాడు. అప్పట్లో ఈ సినిమాకు పోస్టర్‌లు కూడా ఎక్కువగా అతికించలేదు. కేవలం గోడలపై బిచ్చగాడు సినిమా విడుదల అంటూ రాసారు. అలా త‌క్కువ‌ ప్రమోషన్‌లతో ఈ సినిమా విడుదలైంది. తొలిరెండు రోజులు థియేటర్‌లలో జనాలే లేరు. కానీ ఆ తర్వాత మౌత్‌ టాక్‌తో జనాలు థియేటర్‌లకు రావడం మొదలుపెట్టారు. రూ.2.2 కోట్ల బిజినెస్‌ జరుపుకున్న ఈ సినిమా తెలుగులో రూ. 14కోట్లకు పైగా కలెక్షన్‌లు సాధించి ఘన విజయం సాధించింది. ఇక దీనికి కొన‌సాగింపుగా 2023లో బిచ్చగాడు-2 విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఏడేళ్ల క్రితం రిలీజైన బిచ్చగాడు (Bichagadu 2016) సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీని వినాయ‌క చ‌వితి కానుక‌గా సెప్టెంబ‌ర్ 15 న రీ-రిలీజ్‌(Bichagadu re-release) చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ ఈ సినిమాను తెలుగులో రీ-రిలీజ్‌ చేయ‌నుంది. కాగా విజయ్‌ ఆంటోని భార్య ఫాతిమా ఆంటోని ఈ సినిమాను ప్రోడ్యూస్ చేసింది.

