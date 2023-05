May 7, 2023 / 03:00 PM IST

Vicky Koushal-Sara Alikhan Movie | నాలుగేళ్ల కిందట వచ్చిన ‘ఉరి: ది సర్జికల్‌’ సినిమాతో ఒక్క సారిగా హాట్‌ టాపిక్‌ అయిపోయాడు విక్కీ కౌశల్‌. ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి అప్పటికే ఏడేళ్లయింది. మాసన్‌, రాజీ, లస్ట్‌ స్టోరీస్‌, సంజు వంటి సినిమాలు, వెబ్‌ సిరీస్‌లలో మంచి పేరున్న పాత్రలు పోషించినా.. ఎందుకో రావల్సిన గుర్తింపు మాత్రం రాలేదు. ఇక అప్పుడే 2019లో విడుదలైన ఉరి మూవీ విక్కీ కౌశల్‌కు తిరుగులేని స్టార్‌డమ్‌ను తెచ్చిపెట్టింది. ఆ తర్వాత ‘సర్దార్‌ ఉద్దమ్‌’, ‘గోవింద్‌ నామ్‌ తేరా’ వంటి సినిమాలు విక్కీకి సూపర్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఫాలోయింగ్‌ను తెచ్చిపెట్టాయి. ప్రస్తుతం విక్కీ అరడజను సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడు. అందులో లక్ష్మణ్‌ ఉటేకర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా ఒకటి.

విక్కీ కౌశల్‌, సారా అలీఖాన్‌ జంటగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ సినిమాపై మంచి హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తాయి. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను జూన్‌ 2న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. కాగా ముందుగా ఈ డేట్‌ను జవాన్‌ మూవీ బుక్‌ చేసుకుంది. అయితే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ పనులు ఇంకా పెండింగ్‌ ఉండటంతో సినిమాను మూడు నెలలు పోస్ట్‌ పోన్‌ చేశారు. ఇక ఇప్పుడు అదే డేట్‌లో విక్కీ కౌశల్‌ రానున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా టైటిల్‌ను విక్కీ బర్త్‌డే సందర్భంగా మే 16న ప్రకటించినున్నట్లు మేకర్స్‌ తెలిపారు.

VICKY KAUSHAL – SARA ALI KHAN: 2 JUNE RELEASE… Producer Dinesh Vijan’s #VickyKaushal – #SaraAliKhan starrer to release on 2 June 2023… Title will be announced on 16 May, #VickyKaushal’s birthday… Directed by Laxman Utekar. pic.twitter.com/hy390ovm5F

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 6, 2023