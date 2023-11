November 8, 2023 / 11:31 AM IST

Vicky Kaushal | బాలీవుడ్ న‌టుడు విక్కీ కౌశల్‌ (Vicky Kaushal) ప్ర‌ధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘సామ్​ బహదూర్’ (Sam Bahadur). ఈ సినిమాకు మేఘనా గుల్జార్ (Meghana Gulzar) ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. రోనీస్క్రూవాలా నిర్మిస్తున్నాడు. సర్దార్ ఉద్దమ్ సినిమా తర్వాత మరో బయోపిక్ సినిమాతో ముందుకువ‌స్తున్నాడు విక్కీ. దీంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌ను భారత మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ మనోజ్ పాండే(Manoj Pandey) లాంచ్ చేశారు.

ట్రైల‌ర్ చూస్తే.. 1971 ఇండో-పాక్ యుద్ధంలో భారత ఆర్మీ చీఫ్‌గా ఉండి దేశం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన సామ్ మానెక్ షా(Sam Manek Shah) జీవితం ఆధారంగా ఈ మూవీ రానుంది. ఇక సామ్​మానెక్షా పాత్ర‌లో విక్కీ కౌశల్ న‌టిస్తుండ‌గా.. ఇందిరా గాంధీ పాత్రలో సనా ఫాతిమా షేక్ (Sana Fatima Sheikh)​ నటించింది. ఇక విక్కీ కౌశల్ భార్య పాత్రలో సన్యా మల్హోత్రా నటిస్తుంది. 1971 ఇండో-పాక్ యుద్ధ స‌మయంలో సామ్​మానెక్షా ఎదుర్కొన్న సవాళ్లను ఈ ట్రైల‌ర్‌లో చూపించారు.

VICKY KAUSHAL: ‘SAM BAHADUR’ TRAILER IS FANTASTIC… And #VickyKaushal proves, yet again, that he’s one of the finest actors of his generation… Director #MeghnaGulzar has raised the expectations multi-fold. #SamBahadur#SamBahadurTrailer… pic.twitter.com/SbqumlRl3z

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 8, 2023