Vetrimaaran | నిర్మాతగా వెట్రిమారన్‌.. జల్లికట్టు ప్రీమియర్‌ డేట్ ఫైనల్

April 19, 2023 / 09:01 PM IST

Vetrimaaran | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్లలో జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు వెట్రిమారన్ (Vetrimaaran)‌. ఇటీవలే విడుతలై పార్టు-1తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు కొట్టాడు వెట్రిమారన్‌. ప్రస్తుతం పార్టు -2 మేకింగ్‌లో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్నాడు. కాగా వెట్రిమారన్‌ టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌తో సినిమా చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే ఓ వార్త ఇండస్ట్రీ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా తప్పకుండా ఉంటుంది.. కానీ కొంత సమయం పడుతుందని చెప్పాడు వెట్రిమారన్‌.

ఇదిలా ఉంటే ఈ స్టార్ డైరెక్టర్‌ మైదాన్ ప్రొడక్షన్‌ ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్‌ ఇప్పుడు వార్తల్లో నిలిచింది. వెట్రిమారన్‌ జల్లికట్టు ఆధారంగా 2022లో పెట్టైకాలి (Pettaikaali) అనే వెబ్‌ సిరీస్‌ను తెరకెక్కించగా.. ఆహా తమిళ్‌లో ప్రీమియర్ అయింది. కాగా తాజాగా ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌ తెలుగు డబ్బింగ్‌ వెర్షన్‌ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ తెలుగులో జల్లికట్టు (Jallikattu) టైటిల్‌తో 8 ఎపిసోడ్స్‌గా రానుంది. 2023 ఏప్రిల్‌ 28న ఆహా (Aha Telugu) లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.

రాజ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ వెబ్‌ సిరీస్‌లో కలైయారసన్‌, షీలా రాజ్‌కుమార్‌, బాల హాసన్‌ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. గ్రాస్‌ రూట్‌ ఫిల్మ్‌ కంపెనీ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిన ఈ వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌కు లా రాజ్‌కుమార్ సంగీతం అందించారు. తమిళంలో మంచి రివ్యూస్ రాబట్టుకున్న జల్లికట్టు మరి తెలుగులో ఎలాంటి స్పందన తెచ్చుకుంటుందో తెలియాలంటే స్ట్రీమింగ్ తేదీ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

A never before seen side of Jallikattu’. The human emotion, the ego play, the violence and everything about it! Bringing the hard hitting reality of the sport. Pettaikaali in Telugu #JallikattuOnAHA Premieres April 28 #Vetri_Maaran #Pettaikaali pic.twitter.com/20bWXBpedE

— ahavideoin (@ahavideoIN) April 18, 2023