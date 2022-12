Kaikala Satyanarayana | కైకాలతో ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలు.. ఆయన నవరస నటనా సార్వభౌముడు

December 23, 2022 / 03:20 PM IST

ప్రముఖ సీనియర్‌ నటులు కైకాల సత్యనారాయణ (Kaikala Satyanarayana) మృతి పట్ల పలువురు సినీ ప్రముఖులు తీవ్రదిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. కైకాల సత్యనారాయణగారు మృతి చెందడం చాలా బాధాకరమని మహేశ్ బాబు (Mahesh Babu) అన్నాడు. ఆయనతో కలిసి పని చేసిన సమయంలో నాకు ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి. ఆయన్ను మిస్‌ అవుతున్నా. కైకాల కుటుంబ సభ్యులకు, ఆత్మీయులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్టు ట్వీట్ చేశాడు. మురారి సినిమాలో మహేశ్ బాబు, కైకాల మధ్య సన్నివేశాలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోతాయి.

కైకాల సత్యనారాయణ గారి మరణం దిగ్బ్రాంతి కలిగించింది. కైకాల నవరస నటనా సార్వభౌముడిగా అలరించారు. కైకాల సత్యనారాయణ ఆరు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు సినిమా రంగంలో పౌరాణిక, సాంఘిక, చారిత్రక, జానపద పాత్రల్లో నవరస నటనా సార్వభౌముడిగా తన వైవిధ్యమైన నటనతో అలరించారు. మా కుటుంబంతో ఆయనకు మంచి స్నేహ సంబంధాలున్నాయి. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ.. వారి కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నానని బాలకృష్ణ సంతాప సందేశాన్ని పోస్ట్‌ చేశారు.

కైకాలసత్యనారాయణ గారి మృతి పట్ల నా ప్రగాఢ సంతాపం తెలియజేస్తున్నా. ఆయన కేవలం లెజెండ్ మాత్రమే కాదు..మాకు కుటుంబ సభ్యులు. మేము చాలా చిత్రాల్లో కలిసి నటించాం. మా బంధం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని సీనియర్ నటుడు నరేశ్ ట్వీట్ చేశాడు. కైకాలతో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ దిగిన సెల్ఫీని ట్విటర్‌లో షేర్ చేశారు.

మహేశ్ బాబు ట్వీట్..

Extremely saddened by the passing away of #KaikalaSatyanarayana garu. I have some very fond memories of working with him. He will be missed. My deepest condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace 🙏🙏🙏

