May 4, 2022 / 03:48 PM IST

తెలుగు ప్రేక్ష‌కులు ఎప్పుడెప్పుడు వ‌స్తుందా..? అని ఎదురుచూస్తున్న టాలీవుడ్ ( Tollywood) ప్రాజెక్టుల్లో ఒక‌టి ఎఫ్3 (F3). వెంక‌టేశ్ (Venkatesh), వ‌రుణ్ తేజ్ (Varun Tej), త‌మ‌న్నా (Tamannaah), మెహ‌రీన్ కౌర్ (Mehreen Pirzada) హీరోహీరోయిన్లు గా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిల్ రావిపూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తాజా కామెడీ ఎంట‌ర్ టైన‌ర్ గా వ‌స్తున్న ఈ ప్రాజెక్టు మే 27న థియేట‌ర‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఈ నేప‌థ్యంలో మేక‌ర్స్ అదిరిపోయే అప్ డేట్ అందించారు.

ఇప్ప‌టికే వ‌రుణ్ తేజ్ ఎఫ్ 3 ట్రైల‌ర్ పార్టుకు డ‌బ్బింగ్ పూర్తి చేయ‌గా..తాజాగా వెంకీ కూడా డ‌బ్బింగ్ కంప్లీట్ చేశాడు. ట్రైల‌ర్ కు డ‌బ్బింగ్ పూర్తయిందని చెప్పేందుకు చాలా ఎక్జ‌యిటింగ్‌గా ఉంద‌ని వెంకీ ట్వీట్ చేశాడు. డ‌బ్బింగ్ స్టూడియోలో వెంకీ ఉన్న స్టిల్ ఇపుడు నెట్టింట్టో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది. ఈ క్రేజీ మూవీలో సోనాల్ చౌహాన్‌, అంజ‌లి, సునీల్‌, అన్న‌పూర్ణ‌మ్మ, వెన్నెల కిశోర్, రాజేంద్ర‌ప్ర‌సాద్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. పూజాహెగ్డే స్పెష‌ల్ సాంగ్ లో మెర‌వనుంది.

ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ఎఫ్ 3 లిరిక‌ల్ వీడియో సాంగ్‌కు మంచి స్పంద‌న వ‌స్తోంది. దిల్ రాజు స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ పై శిరీష్ నిర్మిస్తున్నారు. రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్. భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఎఫ్ 3 సినిమాపై ప్రేక్ష‌కుల్లో అంచ‌నాలు రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్నాయి.

Wrapped up dubbing for #F3Trailer! Super excited to share it with you all on May 9th ❤️#F3Movie@AnilRavipudi @IAmVarunTej @tamannaahspeaks @Mehreenpirzada @ThisIsDSP @SVC_official pic.twitter.com/azqqXVFCfq

— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) May 4, 2022