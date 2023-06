June 7, 2023 / 05:58 PM IST

Gandeevadhari Arjuna | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో వరుణ్‌తేజ్‌ (Varun Tej) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం గాండీవధారి అర్జున (Gandeevadhari Arjuna). V12గా తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో ఏజెంట్‌ ఫేం, మోడల్‌ సాక్షి వైద్య (Sakshi Vaidya) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే మేకర్స్ లాంఛ్‌ చేసిన గాండీవధారి అర్జున ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ది ఘోస్ట్‌ ఫేం ప్రవీణ్ సత్తారు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కాగా అదిరిపోయే లుక్‌తో ఈ సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. ఆగస్టు 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఫస్ట్‌ లుక్‌లో యాక్షన్‌ అవతార్‌లో కనిపించిన వరుణ్ తేజ్‌ ఈ సారి మాత్రం స్టైలిష్‌ షూట్‌లో చేతిలో పిస్తోల్‌ పట్టుకొని కనిపిస్తున్నాడు. గాండీవధారి అర్జున చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. విమలారామన్‌, నాజర్‌, వినయ్‌ రాయ్‌ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఈ సినిమా డబ్బింగ్ కూడా షురూ అయినట్టు ఓ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

ఈ చిత్రంలో వచ్చే హై ఆక్టేన్‌ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ ప్రేక్షకుల్లో గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించేలా ఉండబోతున్నాయని ఇప్పటికే వరుణ్‌ ట్రైనింగ్‌ సెషన్‌ ఫొటోలతో తెలిసిపోతుంది. వరుణ్‌తేజ్‌ పాపులర్‌ యాక్షన్‌ కొరియోగ్రఫర్స్‌ టీంతో నేతృత్వంలో శిక్షణలో ఉన్నప్పుడు తీసిన స్టిల్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ సినిమా కథానుగుణంగా యూరప్‌, బుడాపెస్ట్‌, ఢిల్లీ, ఉత్తరాఖండ్‌తోపాటు పలు లొకేషన్లలో షూట్‌ చేసినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

The envoy of peace coming to create chaos💥

Witness ARJUN in all-blazing Action on Big Screens❤️‍🔥#GandeevadhariArjuna Release in Theatres WW on Aug 25th

Mega Prince @IAmVarunTej @sakshivaidya99 @PraveenSattaru @MickeyJMeyer @BvsnP @SVCCofficial @jungleemusicSTH#GDAonAug25th pic.twitter.com/ZJzSEqXjDc

— SVCC (@SVCCofficial) June 7, 2023