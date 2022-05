May 2, 2022 / 08:16 PM IST

టాలీవుడ్ ( Tollywood) హీరోలు వెంక‌టేశ్ (Venkatesh), వ‌రుణ్ తేజ్ (Varun Tej) న‌టిస్తోన్న ఎంట‌ర్ టైన‌ర్‌ ఎఫ్3 (F3). మిల్కీ బ్యూటీ త‌మ‌న్నా (Tamannaah), మెహ‌రీన్ కౌర్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ లో న‌టిస్తుండ‌గా… సోనాల్ చౌహాన్ కీల‌క పాత్ర పోషిస్తోంది. పూజాహెగ్డే ఐటెం సాంగ్ లో కూడా మెరువ‌బోతుంది. మే 27న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతుంది. త్వ‌ర‌లోనే ప్ర‌మోషన్స్ ప్లాన్ కూడా రెడీ చేసుకుంటోంది డైరెక్ట‌ర్ అనిల్ రావిపూడి టీం. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన క్రేజీ అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

మే 9న ఎఫ్ 3 ట్రైల‌ర్‌ను రిలీజ్ చేయ‌నున్నారు మేక‌ర్స్. ఈ నేప‌థ్యంలో ట్రైల‌ర్‌లో త‌న పాత్ర కోసం డ‌బ్బింగ్ పూర్తి చేశాడు వ‌రుణ్ తేజ్. ఇదే విష‌యాన్ని సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకున్నాడు. ఎఫ్3 చిత్రంలో లో శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అన్న‌పూర్ణ‌మ్మ‌, ప్ర‌గ‌తి, రాజేంద్ర‌ప్ర‌సాద్‌, అంజ‌లి, సునీల్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. దిల్ రాజు స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ శిరీష్ నిర్మిస్తున్నారు.

Just finished dubbing for F3 trailer!!!

The fun bomb is gonna drop on

May 9th!#F3Trailer @AnilRavipudi @VenkyMama @tamannaahspeaks @Mehreenpirzada @ThisIsDSP @SVC_official pic.twitter.com/o9TZRUhLxh

— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) May 2, 2022