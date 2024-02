February 7, 2024 / 03:22 PM IST

Baby John Movie | బాలీవుడ్ హీరో వ‌రుణ్ ధావన్ (Varun Dhawan) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం బేబీజాన్(Baby John). ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ (Keerthy Suresh), వామిక గ‌బ్బి క‌థ‌నాయిక‌లుగా న‌టిస్తుండ‌గా.. కోలీవుడ్ ద‌ర్శకుడు కాలీస్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక ఈ సినిమాను జవాన్ ద‌ర్శ‌కుడు అట్లీ నిర్మిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటుండ‌గా.. తాజాగా విడుద‌ల చేసిన ఫ‌స్ట్ లుక్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మ‌రో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ విడుద‌ల తేదీని మేక‌ర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ సినిమాను మే 31 2024 ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిటి ప్ర‌క‌టించారు. దీనితో పాటు కొత్త పోస్ట‌ర్ పంచుకున్నారు. యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రానున్న ఈ సినిమాకు థ‌మ‌న్ సంగీతం అందించ‌నుండ‌గా.. సినీ1స్టూడియోస్, జియో స్టూడియోస్‌తో క‌లిసి ప్రియ‌అట్లీ (అట్లీ సతీమణి) సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుంది.

Hold your breath, the storm is coming. #BabyJohn starring Varun Dhawan, Keerthy Suresh & Wamiqa Gabbi releasing in theatres on May 31st 2024!@MuradKhetani @priyaatlee #JyotiDeshpande @Atlee_dir @Varun_dvn @KeerthyOfficial @GabbiWamiqa @bindasbhidu @rajpalofficial @kalees_dir… pic.twitter.com/vIfaT4Gwc1

— atlee (@Atlee_dir) February 7, 2024