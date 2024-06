Varalaxmi Sarathkumar | సెలబ్రిటీలకు వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్‌.. ఫొటోలు వైరల్

Varalaxmi Sarathkumar | తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ (Varalaxmi Sarathkumar‌). ఈ భామ తన బాయ్‌ ఫ్రెండ్‌ నికోలై సచ్‌దేవ్‌ (Nicholai Sachdev)ను వివాహం చేసుకోనుందని తెలిసిందే.

June 26, 2024 / 12:30 PM IST

క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా, హీరోయిన్‌గా, నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ భామ తన బాయ్‌ ఫ్రెండ్‌ నికోలై సచ్‌దేవ్‌ (Nicholai Sachdev)ను వివాహం చేసుకోనుందని తెలిసిందే.

ఈ నేపథ్యంలో పలువురు టాలీవుడ్ ప్రముఖులను కలిసి వివాహం ఆహ్వానపత్రికను అందజేస్తుంది వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్. తాజాగా నందమూరి బాలకృష్ణ దంపతులకు శుభలేఖ అందించి.. వివాహానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించింది. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. పెండ్లి తేదీ ఎప్పుడనే దానిపై వరలక్ష్మి శరత్ కుటుంబం అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.

తాజా సమాచారం ప్రకారం చెన్నైలోని తాజ్‌ హోటల్‌లో ప్రీ వెడ్డింగ్‌, మెహిందీ సెర్మనీ నిర్వహించనున్నారు. కాగా జులై 2 థాయ్‌లాండ్‌లో డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌ ఈవెంట్‌ గ్రాండ్‌గా జరుగనుందని వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుండగా.. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. శరత్‌కుమార్‌-రాధిక దంపతులు వరలక్ష్మి వివాహ పనులకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను దగ్గరుండి చూసుకుంటున్నారట.

ఇప్పటికే సమంత, అల్లు అర్జున్‌, నయనతార, గోపీచంద్‌ మలినేని, రవితేజ, అనుపమ్‌ ఖేర్‌ కు ఆహ్వానపత్రికను అందజేసింది వరలక్ష్మిశరత్‌కుమార్‌. ఈ ఫొటోలు కూడా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. రాధికాశరత్‌కుమార్ దంపతులు ఇప్పటికే మెగాస్టార్ చిరంజీవి, రజినీకాంత్‌తోపాటు పలువురు ప్రముఖులను వెడ్డింగ్‌కు ఆహ్వానించారు.

సెలబ్రిటీలకు ఆహ్వానం ఇలా..

Versatile actress @varusarath5, along with her fiance, extends a warm invitation to icon star @alluarjun and ace producer #AlluAravind to her wedding. Celebrating love and happiness! 💍✨ #VaraLaxmiSarathKumar #WeddingBells pic.twitter.com/5jjHRcO7Tl — Alluprudhvi🪓 (@Alluprudhvi06) June 21, 2024

Versatile actress @varusarath5 invites her close friends and colleagues from the industry to her wedding, which will be held in July. ✨ ❤️#VaraLaxmiSarathKumar pic.twitter.com/BtkysV7exq — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 13, 2024

