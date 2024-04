April 10, 2024 / 09:15 PM IST

Vaitla Macho | టాలీవుడ్ మ్యాచో స్టార్ గోపీచంద్ (Gopichand) చివరగా భీమా సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. బాక్సాఫీస్‌ వద్ద అంచనాలు అందుకోలేకపోయింది. ఇక ఈ సారి ఫుల్‌ లెంగ్త్‌ ఎంటర్‌టైనింగ్ సినిమాతో అందరి ముందుకొస్తున్నాడు. గోపీచంద్ ప్రస్తుతం శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో Gopichand32 సినిమాలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే ఇటలీలో కీలకమైన షెడ్యూల్‌ పూర్తయినట్టు అప్‌డేట్‌ కూడా వచ్చింది.

VaitlaMachoగా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని తనదైన శైలి వినోదం, మాస్‌ యాక్షన్‌ అంశాలతో శ్రీను వైట్ల తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ స్ట్రైక్‌ రేపు విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారని తెలిసిందే. స్పెషల్‌ గ్లింప్స్‌ను రేపు సాయంత్రం 4:05 గంటలకు లాంచ్ చేయనున్నట్టు తెలియజేశారు. ప్రొడక్షన్‌ కార్యక్రమాలు పూర్తవగానే.. మరిన్ని అప్‌డేట్స్‌ ఇచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నారు మేకర్స్‌. గోపీచంద్, శ్రీనువైట్ల మంచి హిట్టు కోసం చూస్తున్నారు.

మరి ఈ ఇద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న సినిమా ఎలా ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌. ఈ చిత్రంలో కావ్యథాపర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని లీడింగ్‌ బ్యానర్‌ పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీతో కలిసి చిత్రాలయం స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై వేణు దొండెపూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి గోపీమోహన్‌ స్క్రీన్‌ ప్లే సమకూరుస్తుండగా.. చేతన్ భరద్వాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Prepare for an unmatched spectacle with Macho 🌟 @YoursGopichand & the visionary @SreenuVaitla as they join forces for an electrifying experience!🔥🤝#TheFirstStrikeOfVaitlaMacho out TOMORROW at 4:05 PM! 💥⚡@KavyaThapar @vishwaprasadtg @VenuDonepudi @peoplemediafcy… pic.twitter.com/1i4fZZqBmm

— People Media Factory (@peoplemediafcy) April 10, 2024