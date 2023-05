May 11, 2023 / 03:24 PM IST

PVT4 | టాలీవుడ్ యువ హీరో పంజా వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ (Vaishnav Tej) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం PVT 4. శ్రీకాంత్ ఎన్‌ రెడ్డి కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప‌క్కా మాస్ యాక్షన్‌ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో పెళ్లి సంద‌D ఫేం శ్రీలీల, బీస్ట్‌ ఫేం అపర్ణా దాస్ ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ టీంలోకి అపర్ణాదాస్‌కు స్వాగతం పలుకుతూ.. ఆమె వజ్ర కాళేశ్వరి దేవి పాత్రలో కనిపించబోతుందని తెలియజేశారు మేకర్స్‌.

కాగా ఇప్పుడు మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. కోలీవుడ్ యాక్టర్ కమ్‌ టాలెంటెడ్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వాథి/సార్ సినిమాలో కంపోజ్‌ చేసిన సెన్సేషన్‌ ట్రాక్స్ తర్వాత మ్యూజికల్ జీనియస్‌, మల్టీ టాలెంటెడ్‌ జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌తో కలిసి మరోసారి PVT 4లో పనిచేస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది.. అంటూ సితారాఎంటర్‌ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ ట్వీట్ చేసింది.

తెలుగులో అపర్ణా దాస్‌కు ఇది మొదటి సినిమా. PVT 4 ప్రాజెక్ట్‌ను సితార ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్స్ (Sithara Entertainments)-ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమా బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ వీడియో (PVT4 Glimpse Video) నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ.. ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేసింది.

‘రేయ్ రాముడు లంక మీద ప‌డ‌టం ఇనుంటావ్‌..అదే ప‌ది త‌ల‌కాయ‌లు ఊడి అయోధ్య మీద ప‌డితే ఎట్టుంటాదో చూస్తావా..అని విల‌న్ అంటుంటే..ఈ అయోధ్యలో ఉండేది రాముడు కాద‌ప్ప‌.. ఆ రాముడినే కొలిచే రుద్ర కాలేశ్వరుడు.. త‌ల‌లు కోసి చేతికిస్తా నా యాళ..అంటూ PVT 4 గ్లింప్స్ వీడియోలో వచ్చే డైలాగ్స్ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ప్రొడక్షన్‌ నంబ‌ర్ 16గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని 2023 సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌ల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ మూవీని నాగ‌వంశి, సాయి సౌజ‌న్య నిర్మిస్తున్నారు.

PVT4 గ్లింప్స్ వీడియో..

After the sensational soundtrack of #Vaathi/#SIR, We are elated to collaborate with musical genius & multi-talented @gvprakash garu once again for our next, #PVT04 🤩🎹🎶#PVT04Glimpse will be out soon! 🔥#PanjaVaisshnavTej @sreeleela14 #JojuGeorge @aparnaDasss #SrikanthNReddy… pic.twitter.com/vA2BhVVcB1

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) May 11, 2023