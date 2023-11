November 16, 2023 / 11:01 AM IST

Vadhuvu | ‘ఉయ్యాల జంపాల’ సినిమాతో కథానాయికగా తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీలో ఎంట్రీ ఇచ్చి మంచి గుర్తింపును సంపాదించుకుంది బాలీవుడ్ బుల్లితెర న‌టి అవికాగోర్‌ (Avika Gor). ఇక ఇటీవలే మ్యాన్షన్ 24 (Mansion 24) అనే వెబ్‌ సిరీస్‍లో న‌టించిన అవికా త‌న న‌ట‌న‌తో అల‌రించింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా అవికా మరో ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్‌తో వస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె న‌టిస్తున్న తాజా వెబ్ సిరీస్ ‘వ‌ధువు’(Vadhuvu). మ్యారేజ్ ఫుల్ ఆఫ్ సీక్రెట్స్ అనేది క్యాప్షన్. ఇప్ప‌టికే దీనికి సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన టీజ‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

ఈ పెళ్లి జరగదన్నయ్యా. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ పెళ్లి జరగాలి. కొత్త కోడలికి ఇంట్లో విషయాలు ఏమి తెలియకూడదు. అంటూ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వాయిస్‌ల‌తో ఈ టీజ‌ర్ సాగింది. ఇక ఈ టీజ‌ర్ గ‌మ‌నిస్తే.. పెద్ద కుటుంబాల్లో ఎలాంటి రహస్యాలు ఉంటాయి? అవి బయటపడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? అనేదే ఈ సిరీస్ స్టోరీ అని అర్థమవుతోంది. ఇక ఈ రహస్యాలను అవికా కనుగొంటుందా.. మిస్టరీని ఛేదిస్తుందా అనేది తెలియాలంటే వ‌ధువు చూడాల్సిందే.

ఈ సిరీస్‍లో బిగ్‍బాస్ ఫేమ్ అలీ రెజా, నందు కూడా కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇక ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‍ఫామ్‍ డిస్నీ+ హాట్‍స్టార్‌లో డిసెంబ‌ర్ 08 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

#Vadhuvu Streaming From Dec 8th On Disney Plus Hotstar pic.twitter.com/h2wPiCVxjT

— siddu (@UrsViswanadh) November 14, 2023