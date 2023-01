Upasana Konidela | ఉపాసన ఇంట తీవ్ర విషాదం.. ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌..!

January 23, 2023 / 01:12 PM IST

Upasana Konidela | మెగా పవర్‌స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌ సతీమణి ఉపాసన ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఉపాసన నానమ్మ అనారోగ్యంతో క‌న్నుమూశారు. ఈ విష‌యాన్ని సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా తెలియ‌జేస్తూ ఎమోష‌న‌ల్ పోస్ట్ పెట్టారు. ‘ఆమె చివరి వరకు ఎంతో కృతజ్ఞత, సానుభూతి, గౌరవం, ప్రేమతో నిండిన జీవితాన్ని గడిపారు. ఆమె ద్వారానే జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలో నేర్చుకున్నా. ఆమె నన్ను పెంచి పెద్ద చేసింది. తన ప్రేమను నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. నేను నా గ్రాండ్‌ పేరెంట్స్‌ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి ప్రేమానురాగాలు పొందానో.. వాటిని నా పిల్లలకు అందేలా చూస్తానని మాటిస్తున్నా. నీ ఆత్మకు శాంతిచేకూరాలి’ అంటూ భావోధ్వేగానికి గురయ్యారు. తన నానమ్మతో క‌లిసి ఉన్న ఫొటోను షేర్ చేశారు‌. పోస్ట్‌ చూసిన నెటిజ‌న్లు, మెగా ఫ్యాన్స్ ఉపాస‌న‌కు సానుభూతిని తెలియ‌జేస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

She lived a life filled with gratitude, empathy & dignity till the very end.

I made peace with her departure by learning to celebrate her life.

RIP Pushnani 🙏

I promise to give my children similar experiences I cherished with my grandparents🙏 pic.twitter.com/37FMehekS8

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) January 23, 2023