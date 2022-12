December 29, 2022 / 03:13 PM IST

Unstoppable season-2 | ప్రభాస్ అభిమానులకు ఆహా సంస్థ గుడ్ న్యూస్‌ ప్రకటించింది. నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్‌గా చేస్తున్న ‘అన్‌స్టాపబుల్‌ సీజన్‌-2’కు ప్రభాస్‌ గెస్ట్‌గా రానున్న విషయం తెలిసిందే. దానికి ‘బాహుబలి’ ఎపిసోడ్‌ అని పేరు పెట్టారు. ఈ ఎపిసోడ్‌ రెండు పార్టులుగా రిలీజ్‌ కానుంది. కాగా మొదటి ఎపిసోడ్‌ను శుక్రవారం రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు ఇటీవలే ‘ఆహా’ సంస్థ ప్రకటించింది. అయితే ఫస్ట్‌ ఎపిసోడ్‌ను ఒక రోజు ముందుకు ప్రీ పోన్‌.. చేస్తూ గురువారం రాత్రి 9 గంటల నుండి స్ట్రీమింగ్‌ చేయనున్నట్లు తాజాగా ఆహా వెల్లడించింది. ఈ వార్తతో ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఈ ఎపిసోడ్‌కు ప్రభాస్‌తో పాటు గోపిచంద్‌ కూడా వస్తున్నాడు. ఇక ఇప్పటికే రిలీజైన ఈ ఎపిసోడ్‌ ప్రోమోలకు ప్రేక్షకుల నుండి అనహ్య స్పందన వచ్చింది. ఎప్పుడెప్పుడు ఎపిసోడ్‌ స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుందా అని డార్లింగ్‌ అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులు కూడా ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు.

నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్‌గా చేస్తున్న ‘అన్‌స్టాపబుల్‌ సీజన్‌-2’ డబుల్‌ సందడితో దూసుకుపోతుంది. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ టాక్‌ షోకు వచ్చినంత క్రేజ్‌ దేనికి రాలేదనండంలో అతిషయోక్తి లేదు. సీజన్‌-1కు అనూహ్య రెస్పాన్స్‌ రావడంతో ఆహా సంస్థ సీజన్‌-2ను ఇటీవలే స్టార్ట్‌ చేసింది. మొదటి ఎపిసోడ్‌ నుండి ఈ టాక్‌ షో మంచి వ్యూవర్‌షిప్‌ను సాధిస్తూ వచ్చింది. సినీ ప్రముఖుల నుండి పొలిటీషియన్స్‌ వరకు అందరితో బాలయ్య చేసిన అల్లరి ప్రేక్షకులను కనువిందు చేస్తుంది. ఇక ఇటీవలే పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఎపిసోడ్‌ కూడా పూర్తయింది. ఈ ఎపిసోడ్‌ కోసం కూడా ప్రేక్షకులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక ప్రభాస్‌, పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఎపిసోడ్‌లో ఆహా ఒక్కసారిగా ట్రెండింగ్‌లోకి వెళ్లింది.

On Demand #UnstoppableWithPrabhas episode part 1 will be streaming in @ahavideoIN from today @ 9 PM!!#Prabhas #NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/CxE5RGXXch

— Gulte (@GulteOfficial) December 29, 2022