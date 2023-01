January 27, 2023 / 08:39 PM IST

Pawan Kalyan Unstoppable promo | బాలకృష్ణ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్న అన్‌స్టాపబుల్‌ షో (Unstoppable 2)లో టైటిల్‌కు తగ్గట్టుగానే డబుల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్‌స్టాపబుల్‌ ఎపిసోడ్‌ స్పెషల్ టీజర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా తాజాగా ఈ ఎపిసోడ్‌ పార్ట్‌-1 ప్రోమోను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

ఈశ్వరా.. పవనేశ్వరా.. పవరేశ్వరా.. అంటూ సాగే బాలయ్య డైలాగ్స్ తో ప్రోమో మొదలవగా.. ఆ తర్వాత నేను మీకు తెలుసు నా స్థానం మీ మనసు అంటున్నాడు పవన్‌ కల్యాణ్‌. పెళ్లిళ్ల గొడవేంటి భయ్యా..? అని అడుగుతుండగా.. నా విజ్ఞత, సంస్కారం దాన్ని ఆపేస్తుందంటున్నాడు పవన్‌ కల్యాణ్‌.

తీవ్ర మానసిక సంఘర్షణకు లోనైన పవన్‌ కల్యాణ్‌ పవర్ స్టార్ ఎలా అయ్యాడని అడుగుతున్నాడు బాలకృష్ణ. పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నయ్య రూంలోని పిస్తోల్ పట్టుకొని వెళ్లి.. అని అంటున్నాడు. ఇంతకీ పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాడనేది ప్రోమోలో సస్పెన్స్ లో పెట్టారు మేకర్స్. ఈ ఎపిసోడ్‌లో పవన్‌ కల్యాణ్‌తో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ కూడా జాయిన్ అయ్యాడు. సరదా చిట్‌చాట్‌తో ఫన్‌గా, సీరియస్‌గా ఎపిసోడ్‌ సాగబోతుందని ప్రోమోతో అర్థమవుతుంది.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్‌స్టాపబుల్‌ ఎపిసోడ్‌ పార్ట్‌-1..

Charithra maarabothundhi. Recordlu baddhalavvabothunnai. Agniki aayuvu thodainattu, POWER storm ki LEGENDARY fire add avvabothundhi. FANS… the BAAP of all episodes part 1 ki siddhamga undandi! 🔥

▶️ https://t.co/4sBRzCq6EH pic.twitter.com/qyiosdoyHN

— ahavideoin (@ahavideoIN) January 27, 2023