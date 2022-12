December 17, 2022 / 12:30 PM IST

Raangi Movie Release Date | రెండు దశాబ్ధాలుగా దక్షిణాదిన స్టార్ హీరోయిన్‌గా చెలామణి అవుతున్న కథానాయికలలో త్రిష ఒకరు. ‘నీ మనసు నాకు తెలుసు’ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైన ఈ బ్యూటీ అనతి కాలంలోనే అగ్ర హీరోలతో జోడీ కట్టి ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్‌ తెచ్చుకుంది. ఇక మధ్య ఎక్కువగా లేడీ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలను చేస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ బ్యూటీ చేతిలో అరడజను సినిమాలున్నాయి. అందులో రాంగీ ఒకటి. ‘జర్నీ’ ఫేం శరవణన్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే గత కొన్ని రోజుల నుండి ఈ సినిమా నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్‌ కాబోతున్నట్లు ప్రచారం జరిగింది.

తాజాగా మేకర్స్ ఆ రూమర్స్‌కు చెక్‌ పెడుతూ రాంగీ సినిమాను డిసెంబర్‌ 30న థియేటర్‌లలోనే రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్లు, టీజర్‌ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరణ్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. దిగ్గజ దర్శకుడు ఏ.ఆర్ మురుగుదాస్‌ కథ అందిస్తున్నాడు. దీనితో పాటుగా ప్రస్తుతం త్రిష నటించిన సతురంగ వెట్టై-2, పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.

She’s coming…! 🤩@trishtrashers starrer 🌟 #RAANGI 😎💥 is releasing on DEC 30, 2022 at the cinemas near you! 📽️#RaangiFromDec30 ✨

🎬 @Saravanan16713

📝 @ARMurugadoss

🎶 @CSathyaOfficial

🎥 @shakthi_dop

🤝 @gkmtamilkumaran

🪙 @LycaProductions #Subaskaran pic.twitter.com/tQnTBARpPs

— Lyca Productions (@LycaProductions) December 15, 2022