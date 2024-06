Trisha | ఇంతకీ త్రిష, విజయ్‌ ఎక్కడికెళ్లారేంటి..?

June 23, 2024 / 02:27 PM IST

Trisha | బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న సీనియర్ హీరోయిన్లలో టాప్‌లో ఉంటుంది త్రిష (Trisha) . ఈ చెన్నై చంద్రం ప్రస్తుతం స్టార్ హీరోల సినిమాలతో తీరిక లేకుండా ఉంది. ఈ భామ నటిస్తోన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి The Goat. కోలీవుడ్ స్టార్‌ యాక్టర్ విజయ్‌ Vijay హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ నుంచి తాజాగా సెకండ్‌ రిలీజైన విషయం తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటే విజయ్‌, త్రిష ఓ లిఫ్ట్‌ వద్ద దిగిన ఫొటో ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.

ఇంతకీ ఈ ఇద్దరు ఎక్కడికెళ్లారనేది సస్పెన్స్‌లో ఉండగా.. తాజా స్టిల్‌లో మాత్రం ఫ్రెష్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నారు. సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై విజయ్‌, త్రిషది హిట్ కాంబో అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. విజయ్‌ మరోవైపు దళపతి 69కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. త్రిష ప్రస్తుతం అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) నటిస్తోన్న Vidaa Muyarchiలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న విశ్వంభరలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మల్లిడి వశిష్ఠ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ దశలో ఉంది. దీంతోపాటు ఆర్జే బాలాజీ డైరెక్షన్‌లో రానున్న సినిమాకు కూడా సైన్ చేసిందని వార్తలు వస్తుండగా.. వీటిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

త్రిష, విజయ్‌ ఇలా..

Just a casual pic of #ThalapathyVijay and #Trisha, but the chemistry between them is electrifying 🥵

Both never seem to be getting older. #HBDThalapathyVijay pic.twitter.com/FadaXShqsn

— George 🍿🎥 (@georgeviews) June 23, 2024