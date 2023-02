February 1, 2023 / 02:44 PM IST

Thalapathy 67 | టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్ (Lokesh Kanagaraj) ప్రస్తుతం విజయ్‌తో దళపతి 67 (Thalapathy 67)ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. స్టార్ హీరో విజయ్‌ (Vijay) హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ‘దళపతి 67 మూవీ షూటింగ్‌ జనవరి 2న గ్రాండ్‌గా మొదలైంది’ అంటూ ఇప్పటికే సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియో అప్‌డేట్ అందించింది. అంతేకాదు ఇందులో కేజీఎఫ్‌ 2 విలన్‌, బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో సంజయ్‌ దత్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్టు కూడా అప్‌డేట్ అందించింది.

మరోవైపు కొరియోగ్రఫర్‌ సాండీ కూడా ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్నట్టు ట్వీట్ చేసింది సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియో. ఇపుడు ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారనే దానిపై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో విజయ్‌తో త్రిష రొమాన్స్ చేయబోతుంది. 14 ఏండ్ల విరామం తర్వాత విజయ్‌ -త్రిష కాంబో రిపీట్‌ కాబోతున్నట్టు తెలియజేస్తూ ఓ ప్రోమో కూడా షేర్ చేసింది.

సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియో బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌, రత్నకుమార్‌, ధీరజ్‌ వైడీ డైలాగ్స్‌ అందిస్తున్నారు. అన్బరివ్‌ యాక్షన్‌ కొరియోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. మాస్టర్ సినిమా తర్వాత లోకేశ్‌-విజయ్‌ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో దళపతి 67పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

Vantom.. Neenga keta update idho 😉

After 14 years, Get ready to meet the sensational on-screen pair once again ❤️#Thalapathy @actorvijay sir – @trishtrashers mam#Thalapathy67Cast #Thalapathy67 @Dir_Lokesh @Jagadishbliss pic.twitter.com/7kvd7570ti

— Seven Screen Studio (@7screenstudio) February 1, 2023