Tripti Dimri | నిద్రలేని రాత్రులను గడుపుతున్నా.. యానిమల్‌ భామ తృప్తి డిమ్రి కామెంట్స్ వైరల్

December 24, 2023 / 03:51 PM IST

Tripti Dimri | రీసెంట్‌గా రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన యానిమల్‌ (Animal) తో సూపర్ బ్రేక్ అందుకుంది తృప్తి డిమ్రి (Tripti Dimri). ఈ ఉత్తరాఖండ్‌ బ్యూటీ యానిమల్‌లో జోయా పాత్రలో హాట్‌ హాట్‌గా అందాలు ఆరబోసి.. కుర్రకారుకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. యానిమల్‌ సక్సెస్‌తో తృప్తి డిమ్రి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఫాలోవర్ల సంఖ్య ఓ రేంజ్‌లో పెరిగిపోయిందంటే ఈ భామకున్న క్రేజ్‌ ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

యానిమల్‌ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తున్న తృప్తి డిమ్రి కొన్ని రోజులుగా గూగుల్‌లో నెటిజన్లు ఎక్కువగా సెర్చ్‌ చేస్తున్న జాబితాలో టాప్‌లో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్‌ క్రష్‌గా ఎలా ఫీలవుతున్నారని ఓ చిట్‌చాట్‌లో అడిగిన ప్రశ్నకు ఈ బ్యూటీ స్పందిస్తూ.. నేను చాలా ప్రేమను పొందుతున్నాను. నా ఫోన్ నిరంతరం రింగ్ అవుతూనే ఉంది. రాత్రంతా మీరంతా పంపించే ఎక్జయిటింగ్ మెసేజ్‌లను చదవడం వల్ల కలిగే ఉత్సాహంతో నేను నిద్రలేని రాత్రులను గడుపుతున్నానంటూ సమాధానమిచ్చింది. ఈ కామెంట్స్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

యానిమల్‌కు ముందు తృప్తి డిమ్రి ఫాలోవర్ల సంఖ్య 60K కాగా.. యానిమల్‌ రిలీజయ్యాక కేవలం మూడు రోజుల్లోనే రెట్టింపు 1.2 మిలియన్లు దాటిపోయిందంటే.. ఇందులో తృప్తి డిమ్రి రోల్‌కు ప్రేక్షకులు ఎంతలా కనెక్ట్ అయ్యారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. తృప్తి డిమ్రి మత్తెక్కించే కండ్లతో.. మెస్మరైజింగ్ స్కిన్‌ టోన్‌తో ధగధగ మెరిసిపోతున్న విజువల్స్‌, ఫొటోలు ఇప్పటికే నెట్టింట టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా మారుతున్నాయి. ఈ భామ ప్రస్తుతం రెండు సినిమాల్లో నటిస్తోంది. వీటిలో ఒకటి చిత్రీకరణ దశలో ఉండగా… మరొకటి పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది.

తృప్తి డిమ్రి మెస్మరైజింగ్‌ లుక్స్‌..

