Tripti Dimri | ఉత్తరాఖండ్‌ బ్యూటీ తృప్తి డిమ్రి (Tripti Dimri) రీసెంట్‌గా రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన యానిమల్‌ (Animal) లో సెకండ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించి సూపర్ బ్రేక్ అందుకుంది. ఈ చిత్రంలో జోయా పాత్రలో హాట్‌ హాట్‌గా అందాలు ఆరబోసి.. కుర్రకారుకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది.

March 1, 2024 / 11:50 AM IST

ఈ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తూనే.. మరోవైపు లీడింగ్ ఫ్యాషన్ మ్యాగజైన్ Vogueపై మెరిసింది. రెడ్‌, వైట్‌, బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్‌లో హాట్ హాట్‌గా హొయలు పోతూ కెమెరాకు స్టన్నింగ్ ఫోజులిచ్చింది. ఇప్పుడీ స్టిల్స్‌ నెటిజన్లకు నిద్రపట్టుకుండా చేస్తున్నాయి. యానిమల్‌కు ముందు తృప్తి డిమ్రి ఫాలోవర్ల సంఖ్య 60K కాగా.. యానిమల్‌ రిలీజయ్యాక కేవలం మూడు రోజుల్లోనే రెట్టింపు 1.2 మిలియన్లు దాటిపోయిందంటే.. తృప్తి డిమ్రి క్రేజ్‌ ఏ స్థాయిలో పెరిగిపోయిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. యానిమల్‌ తర్వాత గత కొన్నాళ్లుగా గూగుల్‌లో వన్‌ ఆఫ్‌ ది మోస్ట్‌ సెర్చ్‌డ్‌ పర్సన్‌గా నిలిచింది తృప్తి డిమ్రి.

తృప్తి డిమ్రి మత్తెక్కించే కండ్లతో.. మెస్మరైజింగ్ స్కిన్‌ టోన్‌తో ధగధగ మెరిసిపోతున్న విజువల్స్‌, ఫొటోలు ఇప్పటికే నెట్టింట టాక్‌ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాయి. ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం రెండు సినిమాల్లో నటిస్తోంది. వీటిలో ఒకటి చిత్రీకరణ దశలో ఉండగా… మరొకటి పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది.

కవర్ పేజీపై తృప్తి డిమ్రి..

#TriptiiDimri‘s #Vogue Cover: From #Vintage Chanel to Monogram Gucci, A #FashionExtravaganza Explore Triptii Dimri’s stunning fashion journey as she graces the cover of Vogue India, dazzling in iconic designer ensembles from #Versace, #Gucci, & vintage Chanel.#VogueIndia pic.twitter.com/NZbedxxQlV — Informed Alerts (@InformedAlerts) February 29, 2024

తృప్తి డిమ్రి మెస్మరైజింగ్‌ లుక్స్‌..

She is very talented and beautiful actress #TriptiDimri pic.twitter.com/1xzve7IUEm — Rishi Gupta (@rishig51) December 3, 2023

Two things trending in TL from yesterday… #TriptiDimri and this Song ❤❤#Animal pic.twitter.com/qWKddUBEUU — MR Solo 2.0 (@SolidLover123_) December 3, 2023

