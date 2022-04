April 19, 2022 / 01:11 PM IST

Narayan Das Narang | టాలీవుడ్ నిర్మాత‌, తెలుగు ఫిలిం ఛాంబ‌ర్ ఆఫ్ కామ‌ర్స్ అధినేత నారాయ‌ణ్ దాస్ నారంగ్ క‌న్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. గ‌త కొంత కాలంగా ఆనారోగ్యంతో బాధ ప‌డుతున్న నారంగ్ స్టార్ హాస్పిట‌ల్‌లో చికిత్స పొందుతూ తుది శ్వాస విడిచాడు. ఈయ‌న మృతి ప‌ట్ల టాలీవుడ్ సినీ ప్ర‌ముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు. చిరంజీవి, ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌, మ‌హేష్ బాబు సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా నారంగ్ మృతి ప‌ట్ల స్పందించారు.

చిరంజీవి త‌న ట్విట్ల‌ర్‌లో ‘ప్రదర్శనారంగంలో నిష్ణాతుడు, మాట మీద నిలబడే నిఖార్సైన మనిషి,నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తి, అపార అనుభవజ్ఞుడు, సినీ రంగంలో ఒక మహారథి, ఫిలిం ఛాంబర్ అఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులు శ్రీ నారాయణదాస్ నారంగ్ గారికి శ్రద్ధాంజలి’ అంటూ ఎమోష‌న‌ల్ ట్వీట్ చేశాడు. మ‌హేష్ బాబు ‘నారాయణదాస్ నారంగ్ గారు మరణించారని తెలిసి షాకయ్యా. మన చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక గొప్ప వ్యక్తి అయిన ఆయన లేకపోవడం తీవ్రంగా బాధ కలిగిస్తోంది. సినిమా పట్ల ఆయనకున్న విజన్, అభిరుచి మనలో చాలా మందికి స్ఫూర్తి. నారంగ్ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నా’ అంటూ ట్విట్ట‌ర్‌లో పేర్కొన్నాడు. నారంగ్‌తో క‌లిసి మ‌హేష్ బాబు ‘ఏఎమ్‌బి’ సినిమాస్‌ను స్థాపించిన విష‌యం తెలిసిందే.

ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ స్పందించి ‘ప్ర‌ముఖ సినీ పంపిణీదారుడు, ఎగ్జిబిట‌ర్, తెలుగు ఫిలిం ఛాంబ‌ర్ అధ్య‌క్షులు శ్రీ నారాయ‌ణ్ దాస్ నారంగ్ గారి మృతి ప‌ట్లు చింతిస్తున్నాను. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాల‌ని ఆ భ‌గ‌వంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను. నేను న‌టించిన సినిమాల‌లో కొన్నింటిని వారి సంస్థ ద్వారా పంపిణీ చేశారు. శ్రీ నారంగ్ ఫిలిం ఛాంబ‌ర్ అధ్య‌క్షులుగా సేవలందిస్తున్నారు. ఆయ‌న కుమారుడు శ్రీ సునీల్ నారంగ్‌, ఇత‌ర కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియ‌జేస్తున్నాను’ అంటూ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. వీరితో పాటుగా సుధీర్ బాబు, త‌ర‌ణ్ఆద‌ర్శ్, సుషాంత్, వివి వినాయ‌క్‌, వైజ‌యంతి మూవీస్‌, గీతా ఆర్ట్స్, శివ కార్తికేయ‌న్‌, మెహ‌ర్ ర‌మేష్‌ల‌తో పాటు ప‌లువురు సినీప్ర‌ముఖులు శ్ర‌ద్ధాంజ‌లి ఘ‌టిస్తున్నారు.

His vision and passion for cinema is an inspiration for many of us. Strength and condolences to his family and loved ones 🙏🙏🙏

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) April 19, 2022