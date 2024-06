Nandamuri Balakrishna | బాల‌కృష్ణ‌ను క‌లిసిన టాలీవుడ్ సినీ ప్ర‌ముఖులు

June 7, 2024 / 07:01 PM IST

Nandamuri Balakrishna | టాలీవుడ్ సినీ ప్ర‌ముఖులు నేడు సీనియ‌ర్ న‌టుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నేత నందమూరి బాలకృష్ణను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇటీవ‌ల జ‌రిగిన ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌ల‌లో నంద‌మూరి బాల‌కృష్ణ హిందూపురం నుంచి పోటిచేసి ఘ‌నవిజ‌యం సాధించాడు. ఇప్పటికే హిందూపురం నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన బాల‌య్య తాజాగా హ్యాట్రిక్‌ను అందుకున్నాడు. దీంతో టాలీవుడ్ సినీ ప్ర‌ముఖులు నేడు ఆయ‌న‌ను క‌లిసి శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఇందులో సితార ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్ అధినేత నాగ‌వంశీతో పాటు దర్శకులు అనిల్‌ రావిపూడి (Anil Ravipudi), బాబీ, గోపీచంద్‌ మలినేని (Gopichand Malineni) త‌దిత‌రులు ఉన్నారు. ఇక బాల‌కృష్ణ‌ని క‌లిసిన వీరి ఫొటోలు నెట్టింట ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్‌గా మారాయి.

Sensational Mass Director #GopichandMalineni met with the Legendary #NandamuriBalakrishna Garu to congratulate him on his remarkable hat-trick win as Hindupur MLA.@MeGopichand @JaiTDP pic.twitter.com/mh767PK6lm — Vamsi Kaka (@vamsikaka) June 7, 2024

Highly successful producer Naga Vamsi (@vamsi84) of Sithara Entertainments cordially met & congratulated Shri Nandamuri Balakrishna Garu at his residence on his hat-trick victory as MLA of the Hindupur constituency! pic.twitter.com/h1z7Qq4Xvp — Vamsi Kaka (@vamsikaka) June 7, 2024

