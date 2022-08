August 28, 2022 / 03:47 PM IST

Sudheer Babu New Movie Title Revealed | ఫ‌లితంతో సంబంధంలేకుండా కొత్తద‌నంతో కూడిన క‌థాంశాల‌ను ఎంచుకుంటూ హీరోగా వైవిధ్య‌త‌ను చాటుకుంటున్నాడు సుధీర్‌బాబు. మొద‌టి నుండి విభిన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ వ‌స్తున్న‌ సుధీర్ బాబుకు ‘స‌మ్మోహ‌నం’ మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌రుస‌గా ‘వి’, ‘శ్రీదేవి సోడా సెంట‌ర్’ వంటి సినిమాల‌తో టాలీవుడ్‌లో మంచి న‌టుడిగా ప్ర‌త్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న నాలుగు సినిమాల‌ను సెట్స్‌పైన ఉంచాడు. మ‌హేష్ అనే నూత‌న ద‌ర్శ‌కుడితో సుధీర్ ఓ కాన్సెప్ట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమా చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

ఈ చిత్రానికి ‘హంట్: గ‌న్స్ డోంట్ లై’ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేస్తూ మోష‌న్ టీజ‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. మోష‌న్ టీజ‌ర్‌ తోనే మేక‌ర్స్ సినిమాపై విప‌రీత‌మైన క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేశారు. సుధీర్ బాబుకు 16వ సినిమాగా ఈ మూవీ తెర‌కెక్కుతుంది. ఈ చిత్రాన్ని భ‌వ్య క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై వి.ఆనంద్ ప్ర‌సాద్ నిర్మిస్తున్నాడు. హీరో శ్రీకాంత్, త‌మిళ న‌టుడు భ‌ర‌త్ కీల‌క‌పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. జిబ్రాన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌ను జరుపుకుంటుంది. ఇక సుధీర్ న‌టించిన ‘ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. మొహ‌నకృష్ణ ఇంద్రగంటి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలే ఉన్నాయి. దీనితో పాటుగా ‘మామా మ‌చ్చింద్రా’, పుల్లేల గోపిచంద్ బ‌యోపిక్‌ల‌ను చేస్తున్నాడు.

You think the HUNT is done FOR ME?

Little did you know that the HUNT is done BY ME !!https://t.co/l9SeRBHT48#Sudheer16 is titled #HUNT 👊 #HuntTheMovie@bharathhere @actorsrikanth @Imaheshh @GhibranOfficial #Anandaprasad @BhavyaCreations @anneravi @vincentcinema pic.twitter.com/mxMCNPMEHH

— Sudheer Babu (@isudheerbabu) August 28, 2022