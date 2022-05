May 29, 2022 / 01:30 PM IST

Satyadev | న‌ట‌న ప్రాధాన్యమున్న పాత్ర‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ ఇటు హీరోగా అటు క్యారెక్ట‌ర్ ఆర్టిస్టుగా సినీరంగంలో దూసుకుపోతున్న న‌టుడు స‌త్య‌దేవ్‌. ఎలాంటి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లేకుండా సినిమా రంగంలోకి అడ‌గుపెట్టి ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ప్రేక్ష‌కుల‌లో ప్ర‌త్యేక‌ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న అర‌డ‌జ‌నకు పైగా సినిమాల‌లో న‌టిస్తున్నాడు. అందులో గుర్తుందా శీతాకాలం, గాడ్సే చిత్రాలు విడుద‌లకు సిద్దంగా ఉన్నాయి. ఇక తాజాగా ఈయ‌న మ‌రో సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభ‌మైంది.

స‌త్య‌దేవ్ హీరోగా శ‌ర‌ణ్ కొప్పిశెట్టి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న చిత్రం ఫుల్‌బాటిల్. ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుంచి విడులైన టైటిల్ పోస్ట‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. తాజాగా ఈ చిత్ర షూటింగ్ ప్రారంభించుతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్‌మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. శ‌ర‌వంత్ రామ్ క్రియేష‌న్స్, ఎస్‌డి కంపెనీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బ్ర‌హ్మ‌జీ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. స‌త్య‌దేవ్ ప్ర‌స్తుతం అక్ష‌య్ కుమార్ రామ్‌సేతు, చిరంజీవి గాడ్‌ఫాద‌ర్ చిత్రాల‌లో కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నాడు.

Ready to Roll the #FullBottle on the floors from Today🍾🤘#FullBottle Shoot Starts Today 🎥

A Full Bottle filled with Ultimate Fun on the Way@ActorSatyaDev @sharandirects @SRCOffl @actorbrahmaji @vamsikaka @SDCompanyOffl pic.twitter.com/EH572QgoiO

