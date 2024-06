June 7, 2024 / 09:28 AM IST

Love Mouli Review | తెలుగు ప్రేక్షకులకు పెద్దగా ఇంట్రడక్షన్‌ అవసరం లేని నటుడు నవదీప్ (Navdeep). ఓ వైపు నటనకు ఆస్కారమున్న పాత్రలు చేస్తూనే.. మరోవైపు లీడ్ హీరోగా తనను తాను నిరూపించే ప్రయత్నంలో బిజీగా ఉన్నాడు. గతేడాది న్యూసెన్స్‌ వెబ్‌సిరీస్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. ఆహాలో ప్రీమియర్ అయిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు మంచి స్పందన వచ్చింది. కాగా నయా అవతార్‌ న‌వ‌దీప్ 2.Oగా క‌నిపించ‌బోతున్న చిత్రం లవ్ మౌళి (Love mouli) . అవ‌నీంద్ర దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని నైరా క్రియేషన్స్, శ్రీకర స్టూడియోస్ బ్యానర్స్ తో క‌లిసి సి స్పేస్ తెరకెక్కించింది.

2.Oగా నవదీప్‌ నయా అవతార్‌..

తన లైఫ్ లో జ‌రిగిన ప్రేమ‌క‌థ‌లు, స్వీయ అనుభ‌వాల ఆధారంగా రాసుకున ఈ సినిమా క‌థలో నవదీప్‌ను సరికొత్తగా ప్రజెంట్‌ చేయడంలో డైరెక్టర్‌ సక్సెస్‌ అయ్యాడని అంటున్నారు సినీ జనాలు. ప్రత్యేకమైన టేకింగ్‌ స్టైల్‌తో నిజాయితీగా తెరకెక్కించిన మనస్సును హత్తుకునే సినిమా అని ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ చెబుతోంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేసిన సెలబ్రిటీ ప్రీమియర్ షోలకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. నవదీప్‌ గుబురు గడ్డం, లాంగ్‌ హెయిర్‌ లుక్‌లో స్టన్నింగ్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచాడని ట్రేడ్‌ సర్కిల్ టాక్‌. లవ్‌, రిలేషన్‌షిప్‌ నేపథ్యంలో సాగే లవ్‌మౌళి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై థ్రిల్లింగ్‌ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ అందించడం ఖాయమని మూవీ లవర్స్‌ అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఇక ఆల్‌ టైమ్‌ ఎవర్‌గ్రీన్‌ మణిరత్నం క్లాసికల్‌ చిత్రం రోజా తర్వాత మళ్లీ అలాంటి విజువల్‌ ట్రీట్‌ అందించిన సినిమా లవ్‌ మౌళి.. ఇందులో నవదీప్‌ విశ్వరూపం చూస్తారని చెబుతున్నారు నెటిజన్లు. లవ్ మౌళి ప్రేమించిన వాళ్లు.. ప్రేమించుకుంటున్న వాళ్లు , ప్రేమిచాలనుకే వాళ్లు, ప్రేమలో రొమాన్స్‌ కోరుకునే వాళ్ళు , ప్రేమలో మునిగిన వాళ్లు ఈ సినిమాను చూసేయచ్చు.. ఈ వీకెండ్‌ బెస్ట్ రొమాంటిక్‌ ఫిల్మ్‌ లవ్‌ మౌళి అంటున్నారు. మరి నవదీప్‌ తాజా సినిమా ఎలాంటి వసూళ్లు రాబట్టబోతుందో చూడాలి.

తారాగణం :

నవదీప్, పంఖురి గిద్వానీ, భావన సాగి, మిర్చి హేమంత్, మిర్చి కిరణ్ తదితరులు

బ్యానర్: నైరా క్రియోషన్స్ అండ్ శ్రీకర స్టూడియోస్, సి స్పేస్

ర‌చ‌న -దర్శకత్వం, సినిమాటోగ్రఫీ, ఎడిటింగ్ : అవనీంద్ర

మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ : గోవింద్ వసంత

పాట‌ల రచన : అనంత శ్రీరామ్

ఆర్ట్ : కిరణ్ మామిడి

పిఅర్ఓ : ఏలూరు శ్రీను- మధు మడూరి

బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్‌..

