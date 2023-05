May 29, 2023 / 08:58 PM IST

Allu Sirish | చివరిసారిగా ఊర్వశివో రాక్షసివో సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు మెగా హీరో అల్లు శిరీష్ (Allu Sirish)‌. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆడియెన్స్ ను ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయింది. చాలా రోజుల తర్వాత కొత్త సినిమా అప్‌డేట్‌ను అందించాడు. టెడ్డీ ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించేందుకు రెడీగా ఉండండి.. అంటూ కొత్త సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌, గ్లింప్స్ వీడియోను రేపు సాయంత్రం 04:05 గంటలకు లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్.

ఆర్య నటించిన టెడ్డీ సినిమాకు రీమేక్‌గా ఈ సినిమా రాబోతుందని కొందరు నెటిజన్లు అంటుండగా.. సందీప్ కిషన్‌ చాలా కాలం క్రితం ప్రకటించిన తమిళ చిత్రం బడ్డీ (Buddy)‌లో అల్లు శిరీష్‌ను రీప్లేస్‌ చేశారంటూ..మరికొందరు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. స్టూడియో గ్రీన్ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్టులో నటించే యాక్టర్లు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై క్లారిటీ ఇవ్వనుంది శిరీష్‌ టీం.

గౌరవం సినిమాతో తొలిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరిశాడు అల్లు శిరీష్‌. ఆ తర్వాత కొత్త జంట, శ్రీరస్తు శుభమస్తు, ఒక్క క్షణం, 1971:Beyond Borders సినిమాల్లో నటించాడు శిరీష్‌. ఇప్పటివరకు పక్కా కమర్షియల్‌ సక్సెస్‌ అందుకోని ఈ యువ హీరో.. ఈ సారి ఎలాగైనా హిట్టు కొట్టాలని చూస్తున్నాడు. ఈ మూవీ మంచి సక్సెస్ అందుకోవాలని విష్ చేస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

Get ready to enter the world of #Teddy 🧸

First look and glimpse of @AlluSirish‘s next tomorrow at 4.05 PM 💥💥@StudioGreen2 @kegvraja @Antonfilmmaker @hiphoptamizha @actor_ajmal @Prishaofficial9 #Ali #MukeshRishi @AntonyLRuben @krishnanvasant @ColintitusColin @Pallavi_offl… pic.twitter.com/h1okYy19rY

— Studio Green (@StudioGreen2) May 29, 2023