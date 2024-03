Tillu Square Nontheatrical Rights Price Becomes Hot Topic Now

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) సీక్వెల్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square) తో మరోసారి అదే మ్యాజిక్‌ను క్రియేట్ చేస్తూ,, జెట్ స్పీడులో దూసుకెళ్తున్నాడు. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేసిన టిల్లు 2 మార్చి 29న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుద‌లైంది.

March 31, 2024 / 12:40 PM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్‌ డీజే టిల్లు బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద ఏ రేంజ్‌లో వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టిందో తెలిసిందే. ఇప్పుడు సీక్వెల్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square) తోమరోసారి అదే మ్యాజిక్‌ను క్రియేట్ చేస్తూజెట్ స్పీడులో దూసుకెళ్తున్నాడు. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేసిన టిల్లు 2 మార్చి 29న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుద‌లైంది. విడుద‌లైన అన్ని సెంట‌ర్ల‌లో పాజిటివ్ టాక్ తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. ఓ వైపు టీం మెంబ‌ర్స్‌తో పాటు అభిమానులు సినిమా స‌క్సెస్ ను ఎంజాయ్ చేస్తుండ‌గా.. టిల్లు2 వార్త ఒక‌టి అంద‌రిలో జోష్‌నింపుతోంది.

ఈ చిత్రం ఓపెనింగ్ డేన రూ.23 కోట్లు రాబ‌ట్టింది. నిర్మాత నాగ‌వంశి అంచ‌నాల ప్ర‌కారం ఈ మూవీ త్వ‌ర‌లోనే రూ.100 కోట్ల క్ల‌బ్‌లోకి చేరిపోవ‌డం గ్యారంటీ అని తాజా అప్ డేట్స్ చెబుతున్నాయి. టిల్లు 2 నాన్ థ్రియాట్రిక‌ల్ రైట్స్ కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఒక‌టి ఇప్పుడు ఫిలింన‌గ‌ర్ స‌ర్కిల్‌లో రౌండ‌ప్ చేస్తోంది. తాజా అప్ డేట్ ప్ర‌కారం నాన్ థ్రియాట్రిక‌ల్ రైట్స్ భారీ మొత్తానికి సేల్ అయ్యాయి. ఈ మూవీ డిజిట‌ల్ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ ను నెట్‌ఫ్లిక్స్ రూ.15 కోట్ల‌కు కొనుగోలు చేయ‌గా.. శాటిలైట్ రైట్స్ ను మా టీవీ ద‌క్కించుకుంది. ఇక హిందీ డ‌బ్బింగ్ రైట్స్ , ఆడియో రైట్స్ క‌లిపి రూ.15కోట్లు పలికాయి. ఈ లెక్క‌న కేవ‌లం నాన్ థ్రియాట్రిక‌ల్ రైట్స్ రూ.30 కోట్లు ప‌లికాయంటే టిల్లు 2 క్రేజ్ ఏ రేంజ్‌లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమాపై మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ ఎస్‌ థమన్ స్పందిస్తూ.. బాక్సాఫీస్‌ క్రేజీ రైడ్‌.. టిల్లు 2 బాయ్స్‌కు శుభాకాంక్షలు అంటూ ట్వీట్ చేశాడని తెలిసిందే. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మించిన ఈ మూవీకి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందించాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్‌, ప్రణీత్ రెడ్డి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. మ‌రి టిల్లు 2 క‌లెక్ష‌న్లు ఎలా ఉండ‌బోతున్నాయో రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వ‌స్తుంది.

