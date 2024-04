Tillu 2 Gets Super Craze In Collections Despite Ipl Mania

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్‌ డీజే టిల్లు సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square). నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేసిన టిల్లు 2 మార్చి 29న విడుద‌లై ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది.

April 1, 2024 / 12:35 PM IST

ఈ చిత్రం ఓపెనింగ్ వీకెండ్‌లో రూ.68.1 కోట్లు వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టి.. రూ.50 కోట్ల క్ల‌బ్‌లోకి ఎంట‌రయ్యే దిశ‌గా వెళ్తుంది. మూడు రోజుల‌ థ్రియాట్రిక‌ల్ జ‌ర్నీలో క‌లెక్ష‌న్ల విష‌యంలో నైజాం ఏరియా కీల‌క పాత్ర పోషించింద‌నే ట్రేడ్ విశ్లేష‌కుల అంచ‌నా. ఆదివారం ఒక్క‌రోజే టిల్లు 2 నైజా ఏరియాలో రూ.3.30 కోట్లు రాబ‌ట్టింది. నైజాంలో మూవీ మొత్తం వ‌సూళ్లు రూ.10.50 కోట్లు.. ఓ వైపు ఐపీఎల్ మేనియా కొన‌సాగుతున్నా ఓపెనింగ్ వీకెండ్‌లో రూ.10 కోట్ల క్ల‌బ్‌లోకి చేరిపోయి త‌న స్టామినా ఏంటో మరోసారి రుజువు చేస్తున్నాడు సిద్దు జొన్న‌ల‌గ‌డ్డ‌.

టిల్లుకు మాస్ ఆడియెన్స్ ఏ రేంజ్ లో క‌నెక్ట్ అయ్యారో తాజా వ‌సూళ్లు చెప్ప‌క‌నే చెబుతున్నాయి. ఈ మేనియా ఇలాగే కొన‌సాగితే టిల్లు 2 అతి త్వ‌ర‌లోనే రూ.100 కోట్ల క్ల‌బ్‌లోకి ఎంట‌ర‌వడం ప‌క్కా అని అర్థ‌మ‌వుతోంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మించిన ఈ మూవీకి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందించాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్‌, ప్రణీత్ రెడ్డి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

క్లైమాక్స్‌ షాకింగ్‌గా ఉండటమే కాదు.. ప్రేక్షకులంతా స్టన్‌ అవడం గ్యారంటీ అని సిద్దు ముందుగా చెప్పిన‌ట్టుగానే ఆ మ్యాజిక్‌ను రిపీట్ చేసినట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ చెబుతోంది.

Tillanna’s Domination at the Box Office continues, Grosses over 𝟔𝟖.𝟏 𝐂𝐑 in 𝟑 𝐃𝐚𝐲𝐬, racing towards 𝟏𝟎𝟎𝐂𝐑 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬 🔥🤘 Our Starboy 🌟continues to shatter records all over! 😎💥 – https://t.co/vEd8ktSAEW #TilluSquare #Siddu @anupamahere @MallikRam99 pic.twitter.com/PLvCefITDz — Sithara Entertainments (@SitharaEnts) April 1, 2024

Reviews Are Crazy & Super Positive 🙌🏿#TilluSquare 🙌🏿 CONGRATULATIONS 🎯💥 Wishing Our Boys on #TilluSquare A Crazy Rideeeee at the Box Office 🔥💥 Go Enjoy the Film Folks it’s goona Be Super Fun

Wishing My Brother @vamsi84 #Blockbuster Outing #Siddhu boy and the Whole Team a… pic.twitter.com/N16Bti8ECT — thaman S (@MusicThaman) March 29, 2024

