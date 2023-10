October 14, 2023 / 03:06 PM IST

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజ రవితేజ (Ravi Teja) తాజాగా న‌టిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). 1970లో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా చలామణిలో ఉన్న టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథ ఆధారంగా ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ అక్టోబర్ 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండ‌గా.. రీసెంట్‌గా విడుద‌ల చేసిన ట్రైల‌ర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

ఈ మూవీ నుంచి బధిరుల కోసం సైన్ లాంగ్వేజ్‌ (సంకేత భాషలో) టైగర్ నాగేశ్వర రావు స్పెషల్ ట్రైలర్‌ను మేక‌ర్స్ లాంఛ్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా బధిరుల కోసం ఈ మూవీని ఇండియ‌న్ సైన్ లాంగ్వేజ్‌లో 65 స్క్రీన్స్‌లో విడుద‌ల చేస్తున‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఇలాంటి ఫీట్ చేసిన తొలి తెలుగు సినిమాగా అత్యంత అరుదైన రికార్డును టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక టైగర్ నాగేశ్వర రావు ఇండియ‌న్ సైన్ లాంగ్వేజ్‌లో కూడా అక్టోబర్ 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

RAVI TEJA:: ‘TIGER NAGESWARA RAO’ TO *ALSO* RELEASE IN SIGN LANGUAGE ACROSS 65+ SCREENS IN INDIA, OVERSEAS… Arrives in *cinemas* on 20 Oct 2023 [#Dussehra2023]… OFFICIAL POSTER…#TigerNageswaraRao #RaviTeja #Vamsee #AbhishekAgarwal pic.twitter.com/eaUukHXWtI

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 14, 2023