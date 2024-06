June 13, 2024 / 12:25 PM IST

Thug life | ఉలగనాయగన్‌ కమల్‌హాసన్‌ (Kamalhaasan)-మణిరత్నం కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘థగ్‌ లైఫ్‌’ (Thug life). KH234 ప్రాజెక్టుగా వస్తోన్న ఈ మూవీలో కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో శింబు, పాపులర్ మాలీవుడ్ యాక్టర్‌ జోజు జార్జ్ Joju Georgeకీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారని తెలిసిందే. ఐశ్వర్యలక్ష్మి, త్రిష, ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. గౌతమ్‌ కార్తీక్‌, దుల్కర్ సల్మాన్‌, జయం రవి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ మూవీకి సంబంధించి ప్రస్తుతం పాండిచ్చేరి ఎయిర్‌పోర్టులో వచ్చే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా హెలికాప్టర్‌ జంపింగ్‌ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ను చిత్రీకరిస్తుండగా.. జోజు జార్జ్‌ ఎడమకాలికి గాయమైంది. దీంతో వెంటనే ఆయన్ను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్సనందించారు. డాక్టర్లు జోజు జార్జ్‌ కాలికి పట్టీ వేశారు. స్టిక్‌ సాయంతో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న స్టిల్ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తమ అభిమాన నటుడు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు జోజుజార్జ్ అభిమానులు.

మేకర్స్ ఇప్పటికే థగ్‌ లైఫ్‌ టీంతో డిజైన్ చేసిన వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని కమల్ హాసన్‌-ఉదయనిధి స్టాలిన్ సమర్పణలో రాజ్‌కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్‌, రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌, మద్రాస్ టాకీస్‌ బ్యానర్లపై కమల్‌ హాసన్‌-ఆర్ మహేంద్రన్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

శింబు పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేస్తూ.. Sigma Thug Rule అంటూ విడుదల చేసిన వీడియోలో శింబు తన మార్క్‌ చూపించేందుకు ఇన్నోవాలో కొత్త క్రిమినల్ రూపంలో పిస్తోల్‌ చేతబట్టుకొని స్టైలిష్‌ ఎంట్రీ ఇస్తున్న విజువల్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

Actor Joju George met with an accident on the sets of Mani Ratnam’s #ThugLife and fractured a bone in his foot. He got injured while performing an action sequence.

Wishing him a speedy recovery pic.twitter.com/jpktW6jAHq

— Haricharan Pudipeddi (@pudiharicharan) June 13, 2024