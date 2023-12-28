Animal | యానిమల్‌ చూశాక టాలీవుడ్ డైరెక్టర్లు షాక్‌.. రియాక్షన్ ఇదే..!

Animal | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్కపూర్ టైటిల్ రోల్ పోషించిన చిత్రం యానిమల్ (Animal). సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy Vanga) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషించగా.. తృప్తి డిమ్రి మరో కీ రోల్లో నటించింది. డిసెంబర్ 1న హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదలైన యానిమల్ తొలి రోజు నుంచి నేటి వరకు సక్సెస్ఫుల్గా స్క్రీనింగ్ అవుతూ నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.
ప్రేక్షకులు మాత్రమే కాదు.. పలువురు టాలీవుడ్ డైరెక్టర్లు కూడా యానిమల్ తెరకెక్కించిన విధానం చూసి షాకయ్యారు. సందీప్ రెడ్డి వంగా ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టైల్కు డైరెక్టర్లు ఫిదా అయిపోతున్నారు. తాజా చిట్చాట్లో డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని మాట్లాడుతూ.. యానిమల్ చూసిన తర్వాత తాము షాకయ్యామన్నాడు. సినిమా చూసిన తర్వాత రాత్రంతా నిద్రపోలేదని, సందీప్ ఇంత క్రూరమైన, కఠినమైన మార్గంలో సినిమాను ఎలా తీయగలిగాడోనని ఆశ్చర్యమేస్తుందన్నాడు.
యానిమల్ చూశాక కమర్షియల్ సినిమాల మేకింగ్ విషయంలో చాలా అయోమయంలో పడ్డానని డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి అన్నాడు. సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్ స్కిల్స్ నుంచి చాలా సూక్ష్మ విషయాలను నేర్చుకున్నానని, యానిమల్ను చాలా సార్లు చూసి ఈ అంశాలను గమనించానని డైరెక్టర్ వేణు యెల్దంది చెప్పుకొచ్చాడు. ఇప్పుడీ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
తండ్రీకొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన యానిమల్ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించాడు. యానిమల్ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్.. ఇలా ప్రతీ ఒక్కటి సినిమాపై బజ్ క్రియేట్ చేశాయి. ఈ మూవీలో బాబీ డియోల్, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. యానిమల్ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, కృషన్ కుమార్, మురద్ ఖేతని నిర్మించారు.
రణ్బీర్కపూర్కు రష్మిక కన్నడ, తెలుగు పాఠాలు ఇలా..
Rashmika is teaching telugu and Ranbir is speaking in a cute way as always 😍#RanbirKapoor #RashmikaMandanna pic.twitter.com/5ymeRByNNu
— 𝙑amsi ♪ 💔 (@RKs_Tilllast) November 22, 2023
SUPERSTAR #RanbirKapoor and #RashmikaMandanna For The Shoot of Indian Idol. pic.twitter.com/Efv8TjKLGU
— 🐰 (@rksbunny) November 22, 2023
Paps and their requests 😂👏🏻
Learning from them to make effective use of ‘mauke pe chauka’ and asked #RashmikaMandanna and #RanbirKapoor to talk something in ‘kannada’ but guess what, these two are not making sure to make the paps happy today, so there it goes!! 😍
Are you… pic.twitter.com/k7S4Al2ag4
— Pinkvilla (@pinkvilla) November 22, 2023
Rashmika and Kannada ❤️.
Wherever she goes she never forget her kannada ☺️.
Proud Kannadathi @iamRashmika #RashmikaMandanna pic.twitter.com/rHdo95N9w8
— SriPriya ❤️ (@JoshiSripriya) November 22, 2023
దుబాయ్లో యానిమల్ ప్రమోషన్స్..
Confirmed: #AnimalTheFilm trailer will be showcased at #BurjKhalifa, Dubai tomorrow! #AnimalTrailer
Kal hoga bawaal 😈🪓#RanbirKapoor #BobbyDeol #AnilKapoor #SandeepReddyVanga #RashmikaMandanna #Animal pic.twitter.com/iqQesk0M8y
— Bollywood Talkies (@bolly_talkies) November 16, 2023
నాన్న నువ్ నా ప్రాణం లిరికల్ సాంగ్..
Satranga సాంగ్..
తెలుగు వెర్షన్ సాంగ్..