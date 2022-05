May 8, 2022 / 03:24 PM IST

The warrior teaser | విభిన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ వ‌రుస విజ‌యాల‌తో దూసుకుపోతున్న యువ హీరో రామ్ పోతినేని. పూరీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ‘ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్’ సినిమాతో రామ్ త‌న‌లోని మ‌రో కోణాన్ని ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌యం చేశాడు. అప్ప‌టివ‌ర‌కు ల‌వ‌ర్ బాయ్ ఇమేజ్‌ను ఏర్ప‌ర‌చుకున్న రామ్ ‘ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్‌’తో పూర్తి మాస్ హీరోగా మేకోవ‌ర్ అయ్యాడు. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రం త‌ర్వాత రామ్ క‌థ‌ల ఎంపిక పూర్తిగా మారింది. మాస్ ఆడియెన్స్‌కు ద‌గ్గ‌ర‌వ్వాల‌నే భావ‌న‌తో మాస్ క‌థ‌ల వైపే మొగ్గుచూపుతున్నాడు. గతేడాదిలో వ‌చ్చిన ‘రెడ్‌’లో కూడా సిద్ధార్థ పాత్ర‌లో మాస్ ఆడియెన్స్‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న ఎన్.లింగుస్వామి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ‘ది వారియ‌ర్’ చిత్రంలో న‌టిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ చివ‌రి ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రం జూలై 14న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర బృందం వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌ల‌క‌రిస్తుంది.

తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఫ‌స్ట్‌లుక్ టీజ‌ర్ మే 14న సాయంత్రం 5.31 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఇది వ‌ర‌కే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు, పాట‌ల‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. రామ్‌కు జోడీగా కృతిశెట్టి హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఆది పినిశెట్టి ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ద్విభాషా చిత్రంగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాను శ్రీనివాస సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ ప‌తాకంపై శ్రీనివాస్ చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో రామ్ పోలీస్ అధికారిగా క‌నిపించ‌నున్నాడు. రామ్ కెరీర్‌లోనే మొద‌టి సారిగా ఈ చిత్రంలో కాప్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్నాడు.

🚨GET READY!!!🚨

Introducing S-A-T-Y-A to you all on the 14th of May!

Love..#RAPO #THEWARRIORR pic.twitter.com/r3Fr6v9Cfu

— RAm POthineni (@ramsayz) May 8, 2022