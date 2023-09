September 9, 2023 / 01:38 PM IST

The Vaccine War Movie | కశ్మీరీ పండిట్‌ల‌పై జ‌రిగిన అఘాయిత్యాల నేప‌థ్యంలో తెరకెక్కిన ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సృష్టించిన సంచలనాలు అంతా ఇంతా కాదు. గతేడాది ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో రిలీజైన ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.350 కోట్లు కొల్లగొట్టి హిందీ నాట సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పింది. ప్రాపగాండ సినిమా అని, కశ్మీరీ పండిట్ల ఊచకోత గురించి ఒకవైపే చెప్పారని ఎన్ని కామెంట్లు వచ్చినా.. జనాలు మాత్రం ఎగబడి మరీ సినిమా చూశారు. దక్షిణాదిన పెద్దగా ఆడలేదు కానీ.. ఉత్తరాదిన మాత్రం దాదాపు నెల రోజుల పాటు చాలా చోట్ల హౌజ్‌ఫుల్‌ బోర్డులు పడ్డాయి. ఇక ఈ సినిమా కెప్టెన్‌ వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి పేరు హిందీ నాట మార్మోగిపోయింది. అలాంటి డైరెక్టర్‌ నుంచి వస్తున్న నెక్స్ట్‌ మూవీ ది వాక్సిన్‌ వార్‌.

కరోనా టైమ్‌లో జరిగిన పరిస్థితులు, ఇండియా తీసుకున్న చర్యలు, దేశంలో ఏర్పడ్డ విపత్కర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇది కూడా ప్రాపగాండ సినిమా అని టాక్‌. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ రిలీజైంది. సినిమాలోని మెయిన్‌ లీడ్‌లను చూపిస్తూ ఇదొక నిజమైన కథ అని పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. పోస్టర్‌లో బాలీవుడ్‌ దిగ్గజాలు నానా పటేకర్‌, అనుపమ్ ఖేర్‌లతో పాటు కాంతారా ఫేమ్‌ సప్తమీ గౌడ, ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ నటులు పల్లవి జోషి, రైమా సేన్‌లను చూపించారు. ఈ సినిమాకు కూడా విమర్శలు రేకెత్తించేలానే కనిపిస్తుంది.

ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ సినిమాను నిర్మించిన పల్లవి జోషినే ఈ సినిమాను కూడా నిర్మిస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 28న పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో రిలీజ్‌ కాబోతుంది. కాగా సలార్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ ప్రకటించిన తర్వాతే ఈ సినిమా కూడా అదే డేట్‌పై రావడంతో సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చలే జరిగాయి. అయితే ఇప్పుడు సలార్‌ పోస్ట్‌ పోన్‌ అయింది. దాంతో ఈ సినిమా హిందీలో సోలోగానే రిలీజవుతుంది.

‘THE VACCINE WAR’: VIVEK AGNIHOTRI UNVEILS FIRST LOOK POSTER… After the #Blockbuster run of #TheKashmirFiles, #VivekRanjanAgnihotri’s next film – titled #TheVaccineWar – arrives in *cinemas* on 28 Sept 2023… Stars #NanaPatekar, #PallaviJoshi, #RaimaSen, #SapthamiGowda and… pic.twitter.com/YxvRCNbtg1

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 9, 2023