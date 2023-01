January 30, 2023 / 09:18 PM IST

న్యాచురల్ స్టార్‌ నాని (Nani) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం దసరా (Dasara). పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. నాని తనలోని ఫుల్ మాస్‌ యాంగిల్ చూపించబోతున్నాడని టీజర్‌తో అర్థమవుతోంది. తాజాగా ఈ టీజర్‌పై పాన్‌ ఇండియా స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (Rajamouli) తనదైన స్టైల్‌లో ప్రశంసలు కురిపించాడు.

‘దసరా విజువల్స్ చాలా బాగున్నాయి. నాని మాస్‌ లుక్‌ మేకోవర్‌ చాలా ఇంప్రెసివ్‌గా ఉంది. కొత్త దర్శకుడు వంశీ ఇలాంటి ప్రభావాన్ని చూపించడం అద్బుతంగా ఉంది. చివరి షాట్‌ అయితే తోపు. శ్రీకాంత్‌ ఓదెల అండ్‌ టీంకు ఆల్‌ ది బెస్ట్‌‘ అని ట్వీట్ చేశారు రాజమౌళి.

తెలంగాణలోని బొగ్గు గని బ్యాక్‌డ్రాప్‌ విలేజ్‌ నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాలో నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ బ్యూటీ కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. డైలాగ్ కింగ్‌ సాయికుమార్ నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో కనిపించనుండగా.. స‌ముద్రఖని, జ‌రీనా వ‌హ‌బ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

దసరా చిత్రాన్ని శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానిక ఇసంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదలైన ధూమ్‌ ధాం దోస్తాన్‌ పాట నెట్టింటిని షేక్ చేసింది. దసరా తెలుగు,తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్చి 30న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

నాని, రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన ఈగ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించి.. టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.

దసరా టీజర్‌పై రాజమౌళి ట్వీట్..

Loved the visuals of #Dasara's teaser. @NameisNani's massy makeover is impressive… Very good to see a debutant director create such an impact. The last shot is THOPE. All the best @odela_srikanth and the entire team..:) https://t.co/uuswovsvzH

— rajamouli ss (@ssrajamouli) January 30, 2023