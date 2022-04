April 20, 2022 / 07:01 PM IST

1990ల‌లో జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లో తిరుగుబాటు, క‌శ్మీర్ హిందువులపై దాడి ఘ‌ట‌న‌ల నేప‌థ్యంలో వ‌చ్చిన సినిమా ‘ది క‌శ్మీర్ ఫైల్స్’ (The Kashmir Files). వివేక్ అగ్నిహోత్రి (Vivek Agnihotri) డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ బాక్సాపీస్ వద్ద క‌లెక్ష‌న్ల వ‌ర్షం కురిపించింది. రూ.250 కోట్ల‌కు పైగా క‌లెక్ష‌న్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. మిథున్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, అనుప‌మ్ ఖేర్‌, ప‌ల్ల‌వి జోషితోపాటు ప‌లువురు న‌టీన‌టులు కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు.

టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూస‌ర్ అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ (Abhishek Agarwal) ఈ చిత్రంతో హిందీ ప్రేక్ష‌కుల‌కు ద‌గ్గ‌ర‌య్యారు. వివాదాల మ‌ధ్య స‌క్సెస్ ఫుల్‌గా స్క్రీనింగ్ అయిన ఈ సినిమా ఇండ‌స్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారిపోయింది. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఆస‌క్తిక‌ర అప్ డేట్ ఒక‌టి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది. ది క‌శ్మీర్ ఫైల్స్ ఇపుడు ఇజ్రాయెల్ దేశంలో కూడా విడుద‌ల కాబోతుంది. ఈ విష‌యాన్ని వివేక్ అగ్నిహోత్రి ట్విట‌ర్ ద్వారా షేర్ చేసుకున్నాడు.

BRILLIANT NEWS:

On huge demand, #TheKashmirFiles is releasing in ISRAEL on 28th April. I thank Consul General @KobbiShoshani for coming to our studio to inaugurate the poster of TKF. It’s is a major step in sharing our coming goal of fighting terrorism and promoting humanity. pic.twitter.com/ZkDOexhIXp

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 20, 2022