December 24, 2023 / 11:58 AM IST

The Girlfriend Movie | యానిమ‌ల్ సినిమాతో భారీ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకుంది నేషనల్​ క్రష్​ రష్మిక మందన్నా ఇక ఈ సినిమా ఇచ్చిన జోష్‌తో సినిమాలమీద సినిమాలు సైన్‌ చేసుకుంటూ వెళుతుంది. ఇక రష్మిక నటిస్తున్న సినిమాల విషయానికొస్తే.. ‘పుష్ప-2’ షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది. అందులో ‘శ్రీవల్లి’గా మరోసారి మురిపించనున్నది రష్మిక. మరోవైపు గీతా ఆర్ట్స్‌ నిర్మిస్తున్న ‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’ అనే చిత్రంలో న‌టిస్తుంది. ఈ సినిమాకు రాహుల్ ర‌వీంద్ర‌న్ (Rahul Ravindran) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటుండ‌గా.. మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

‘ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌’లో త‌న‌ బాయ్​ఫ్రెండ్‌ను ప‌రిచ‌యం చేసింది రష్మిక మందన్నా. ఇక ఈ బాయ్​ఫ్రెండ్‌ ఎవరోకాదు నాని దసరా సినిమాతో పాటు, క‌న్న‌డ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ దియ సినిమాతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి. దీక్షిత్ శెట్టి బర్త్​డే సందర్భంగా మూవీటీమ్ ఓ స్పెషల్ వీడియో రీలీజ్ చేయ‌గా.. అందులో ‘గర్ల్​ఫ్రెండ్​కు తగిన బాయ్​ఫ్రెండ్ ఇతడే’ అని చిత్ర‌బృందం రాసుకోచ్చింది.

Happy birthday to TheBoyfriend of The Girlfriend @Dheekshiths .. 😁🕺🏻💃🏻✨ https://t.co/4YVJlJJwna

Shoot in progress.@23_rahulr @GeethaArts #AlluAravind @SKNOnline #VidyaKoppineedi @DheeMogilineni @HeshamAWMusic @MassMovieMakers #DheerajMogilineniEntertainment pic.twitter.com/RoXmEVIITC

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) December 22, 2023