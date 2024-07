July 1, 2024 / 05:15 PM IST

The Buckingham Murders | ఒకప్పుడు కథానాయికలు చిత్ర నిర్మాణంలోకి అడుగుపెట్టడం చాలా అరుదుగా జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. నాయికలు కేవలం నటనకు మాత్రమే పరిమితమైపోకుండా తమ అభిరుచులను ప్రతిబింబించే కథాంశాల్ని ఎంచుకుంటూ సినీ నిర్మాణంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. ఇప్పటికే హిందీ చిత్రసీమలో పలువురు అగ్ర కథానాయికలు ప్రొడక్షన్‌ రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తాజాగా ఆ జాబితాలోకి కరీనాకపూర్‌ చేరింది.

బాలీవుడ్ బెబో కరీనాకపూర్ నిర్మాణంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘ది బ‌కింగ్‌హ‌మ్ మ‌ర్డ‌ర్స్’ (The Buckingham Murders). ఈ సినిమాకు బాలీవుడ్ దిగ్గ‌జ‌ ద‌ర్శ‌కుడు స్కామ్1992 (Scam 1992), ఛల్, షాహిద్, సిటీలైట్స్ చిత్రాల ఫేమ్ హన్సల్ మెహతా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు.

ఇప్ప‌టికే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం తాజాగా విడుద‌ల తేదీని అనౌన్స్ చేసింది. ఈ సినిమాను ప్రపంచ‌వ్యాప్తంగా సెప్టెంబ‌ర్ 13న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. ఇంగ్లాండ్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా రానుండ‌గా.. థ్రిల్లర్ జాన‌ర్‌లో క‌రీనా న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. మ‌హాన ఫిలిం బ్యాన‌ర్‌పై వ‌స్తున్న ఈ సినిమాను కరీనాకపూర్‌తో క‌లిసి శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్ నిర్మిస్తున్నారు.

Thrilled that a film we’ve made with a lot of love ‘The Buckingham Murders’ is releasing in cinemas on Sept 13, 2024. Starring Kareena Kapoor Khan and written by @aseem_arora @Kashyapkapoor20 and #RaghavRajKakker. Produced by Shobha Kapoor, Ekta R Kapoor and Kareena Kapoor Khan.… pic.twitter.com/OEKXHBiGrJ

— Hansal Mehta (@mehtahansal) July 1, 2024