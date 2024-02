That Is Why Michael Didnot Workout Well Says Sundeep Kishan

Sundeep Kishan | గతేడాది మైఖేల్(Michael ) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు యువ హీరో సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఊరు పేరు భైరవ కోన (Sundeep Kishan). వీఐ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 16న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సందీప్ కిషన్ అండ్ టీం ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్‌తో బిజీగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఫెయిల్యూర్‌గా నిలవడంపై అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందించాడు సందీప్‌ కిషన్‌.

థియేటర్లలో వర్కవుట్ కాలేదు. రెవెన్యూ విషయం పక్కన పెడితే.. ఫైనల్ అవుట్‌పుట్‌ నాకు నచ్చలేదు. ఇదే విషయాన్ని దర్శకుడితో కూడా చెప్పా. మా దగ్గర సాలిడ్ పుటేజ్‌ ఉంది. మైఖేల్‌ అద్భుతమైన సినిమా అయ్యేది.. ఎడిట్‌ టేబుల్‌పై మ్యాజిక్‌ జరిగింది.. కానీ ఏదో తప్పు జరుగడంతో ఫెయిల్యూర్‌గా నిలిచింది. మైఖేల్‌ ముగ్గురు నిర్మాతలు తెరకెక్కించారు. సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని ఇద్దరు నిర్మాతలు నమ్మారు. కానీ సినిమా బాగా రాలేదని మరో నిర్మాత నాతో చెప్పారు. సినిమా విడుదలకు 12 రోజుల ముందే తన అభిప్రాయాన్ని నాకు చెప్పారు.

కానీ విడుదలకు ఎక్కువ సమయం లేకపోవడంతో పున:పరిశీలించే అంశంపై దృష్టి పెట్టలేదు. ఆ ఒత్తిడిని భరించాలనుకోలేదు. విడుదలకు ముందు రోజు సినిమా చూసినప్పుడు సినిమా బాగా లేదని అర్థమైంది. సాంకేతికంగా మైఖేల్‌ అద్భుతమైన సినిమా. సాంకేతిక అంశాలపై ఫోకస్‌ పెట్టిన తాము కథపై అంతగా శ్రద్ధ పెట్టలేదు. మేం అనుకున్నట్టుగా కథ చెప్పలేదు. ఊరు పేరు భైరవకోన పెయిడ్‌ ప్రీమియర్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. అడ్వాన్స్‌గా రెండు రోజులపాటు పెయిడ్‌ ప్రీమియర్స్ వేయబోతున్నారు. ఈ స్పెషల్ షోలు ఫిబ్రవరి 14న వాలెంటైన్స్‌ డే సందర్భంగా ఎంపిక చేయబడ్డ పట్టణాల్లో అందుబాటులో ఉండనున్నాయి.

ఫాంటసీ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని హాస్య మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై రాజేశ్ దండా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి విడుదలకు ముందే ఫస్ట్ సింగిల్‌ నిజమే నే చెబుతున్నా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్‌తో టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తూ.. మ్యూజిక్ లవర్స్‌ మనసు దోచేస్తోంది. రెండో సింగిల్‌ హమ్మ హమ్మ (Humma Humma) సాంగ్‌కు మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది.

